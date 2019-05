Stuprata mentre torna a casa da scuola | ricercati due nigeriani

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sergio Rame Gli abusi in pieno giorno: le due belve l'hanno violentata a turno e poi abbandonata a terra priva di sensi. Ora è caccia agli aggressori L'hanno bloccatastavando ada. E l'hannoin pieno giorno lungo il Talvera, non lontano dallo stadio Druso. La ragazzina, una 15enne di Bolzano, non è riuscita a divincolarsi e a fuggire e le due belve hanno abusato a lungo di lei e poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Ora, però, come ha spiegato il Corriere del Veneto, la polizia è riuscita a isolare il dna degli aggressori e si è messa sulle tracce di due ventenniche vivono sotto i ponti della città. L'emergenza sicurezza a Bolzano è sempre più allarmante. Lo stupro della ragazzina risale a lunedì scorso, ma non è il primo che viene consumato lungo il Talvera. Il precedente vede un'altra belva nigeriana ...

