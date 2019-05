MotoGP - Andrea Dovizioso Wild Card nella tappa di Misano del DTM con Audi

Dalla MotoGP al DTM - nuova sfida per Andrea Dovizioso : il pilota della Ducati passa alle… quattro ruote : Il pilota della Ducati parteciperà al round del Campionato DTM a Misano (8-9 giugno) al volante di un’Audi RS 5 Un pilota MotoGp sarà l’ospite d’eccezione con Audi Sport nel Campionato DTM: per un fine settimana, la stella del motociclismo Andrea Dovizioso (33 anni) lascerà la sua Ducati Desmosedici Gp per salire nell’abitacolo di una Audi RS 5 DTM. Il vice-campione MotoGp 2017 e 2018 parteciperà alle due gare del ...

Andrea Dovizioso MotoGP - Test Jerez 2019 : “Oggi ho lavorato su assetti estremi - la nostra base è buona ma non basta” : Anche Andrea Dovizioso e la Ducati hanno preso parte oggi alla giornata di Test riservata alla MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera: il forlivese non ha provato grandi novità, ma si è potuto concentrare su diversi assetti. Dopo il quarto posto di ieri e la vittoria di Marquez, l’italiano non può perdere altro terreno dall’iberico. Così Andrea Dovizioso all’ANSA: “Oggi ho lavorato su assetti estremi e rivedendo la ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - così il Mondiale non si vince. Tre gare su quattro in difesa - prestazioni lontane da Marquez : Marc Marquez 70 punti, Alex Rins 69 punti, Andrea Dovizioso 67 punti e Valentino Rossi 61 punti: è questa la situazione in classifica generale al termine del quarto GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Come da pronostico, Marquez ha centrato il bersaglio grosso a Jerez de la Frontera (Spagna), incamerando 25 punti e dimostrando che quando tutto funziona e non ci sono imprevisti tecnici sulla sua Honda lui vince, anzi domina. Un successo che cancella ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una gara da bene ma non benissimo - volevo il podio” : “bene ma non benissimo”. Questo è il riassunto del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può definirsi soddisfatto del suo quarto posto nella gara di Jerez de la Frontera, ed i motivi li spiega ai microfoni di Sky Sport. “volevo il podio – esordisce – Peccato non essere stato in grado di centrare il terzo posto. La gara è stata veloce sin da subito e non mi ha ...

MotoGP - GP di Spagna 2019 : Andrea Iannone non correrà! Fatale la botta alla caviglia sinistra rimediata in FP4 : Andrea Iannone è costretto a dare forfait per il GP di Spagna 2019, quarto round del Mondiale di MotoGP, in seguito alla rovinosa caduta rimediata in curva 11 della quarta sessione di prove libere di ieri che ha provocato un forte dolore alla caviglia sinistra. Già ieri erano sorte forti preoccupazioni riguardo la presenza del pilota Aprilia nel Gran Premio odierno, e anche se gli ultimi accertamenti e l’esame della TAC hanno escluso ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

MotoGP - Andrea Iannone “unfit to race” : Jerez a rischio! : MotoGp, Andrea Iannone potrebbe dare forfait per la gara di domani in quel di Jerez: i dettagli Andrea Iannone potrebbe saltare il Gp di Jerez di MotoGp dopo la caduta odierna. L’Aprilia in una nota ha chiarito le condizioni del pilota: “Dopo che le radiografie non hanno evidenziato fratture, il pilota è stato dichiarato ‘unfit to race’ complice il forte dolore al piede sinistro. La situazione verrà valutata e ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà decisiva la scelta delle gomme ma per la vittoria non c’è solo Marquez” : Andrea Dovizioso ha ottenuto un buon quarto posto nelle qualifiche del GP di Spagna 2019. Il forlivese, tornato in testa alla classifica mondiale dopo il regalo di Marc Marquez nel GP degli USA, è sembrato abbastanza a suo agio nel weekend assieme alla sua Ducati, in un circuito che ha sempre sofferto in carriera e dove non è mai riuscito a fare meglio di quinto. Dopo un primo tentativo più lento, Andrea ha cambiato passo, presentatosi ...

MotoGP – Dovizioso soddisfatto a Jerez - Andrea ci crede : “siamo pronti per giocarcela - ma resta l’incognita Marquez” : GP di Spagna: seconda fila per Andrea Dovizioso, quarto nelle qualifiche a Jerez, le parole del forlivese della Ducati Il team Mission Winnow Ducati è sceso oggi in pista a Jerez (Spagna), teatro del quarto round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per la seconda giornata di prove. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno guadagnato l’accesso diretto alla seconda e decisiva sessione di qualifiche al termine della FP3 al mattino e ...

MotoGP – Terribile caduta per Iannone a Jerez - gli aggiornamenti del Dottor Zasa sulle condizioni di Andrea : “ecco come sta” : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Dovizioso dopo la Terribile caduta nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera Brutta caduta per Andrea Iannone nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: il campione di Vasto è stato protagonista di un Terribile incidente che gli impedisce di camminare per il forte dolore. Niente qualifiche per il pilota Aprilia, che è stato subito trasportato ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Venerdì positivo - vicini a Marquez. La classifica non è reale” : Andrea Dovizioso si è messo in luce durante le prove libere che hanno aperto il GP di Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha concluso con il secondo tempo nelle FP2 e con la terza piazza nella classifica combinata, la Ducati ha dato dimostrazione di grande efficienza sul circuito di Jerez e fa ben sperare per il prosieguo del weekend. Il leader della classifica generale del Mondiale ha tracciato il suo bilancio ai ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Contento di essere leader. Il nuovo asfalto sarà il punto focale” : Andrea Dovizioso è pronto per una nuova sfida. Il Mondiale 2019 di MotoGP torna protagonista dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti). A Jerez de la Frontera (Spagna) il forlivese si presenta da leader del campionato, premiato anche dal ritiro inatteso dell’iberico Marc Marquez, caduto nel corso dell’ultima gara americana quando aveva il successo a portata di mano. Un regalo che il “Dovi” ha saputo sfruttare, ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Contento di essere leader. Il nuovo asfalto sarà il punto focale” : Andrea Dovizioso è pronto per una nuova sfida. Il Mondiale 2019 di MotoGP torna protagonista dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti). A Jerez de la Frontera (Spagna) il forlivese si presenta da leader del campionato, premiato anche dal ritiro inatteso dell’iberico Marc Marquez, caduto nel corso dell’ultima gara americana quando aveva il successo a portata di mano. Un regalo che il “Dovi” ha saputo sfruttare, ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...