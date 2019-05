Gboard beta evidenzia in modo maggiore i suggerimenti ispirandosi alla tastiera di Apple

Gboard 8.2.2 beta prepara novità nella gestione della privacy ma potrebbe eliminare lo strumento per creare GIF : La versione beta 8.2.2 di Gboard evidenzia alcune modifiche ai controlli della privacy e alle pagine delle impostazioni, ma soprattutto Google potrebbe presto porre fine allo strumento per la creazione di GIF. L'articolo Gboard 8.2.2 beta prepara novità nella gestione della privacy ma potrebbe eliminare lo strumento per creare GIF proviene da TuttoAndroid.