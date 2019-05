Code Vein - prova

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019)è un videogioco dalla storia particolare: mostrato per la prima volta nel 2017, avrebbe dovuto fare il suo esordio nel corso dell'anno successivo, ma finì per sparire dai radar dell'industria in seguito all'improvviso annuncio del rinvio. In molti si domandarono se fosse l'inizio di un "development hell", o ancora se Bandai Namco avesse avuto ripensamenti sulla sua personale interpretazione del genere soulslike, ma la verità è che il titolo si è presentato sul banco dimostrando un volto completamente diverso da quello intravisto sui palchi dell'E3."Anime Souls": fu definito così da una stampa internazionale non eccessivamente convinta dalla formula embrionale del progetto, perché molti addetti ai lavori vedevano l'adozione del genere quale semplice espediente per raccontare una storia, e non come strumento atto ad aggiungere strati di profondità sull'eccellente filone ...