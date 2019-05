huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Le coppie omosessuali che hanno avuto uno all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto diazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero.Lo ha deciso lasottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell’“adozione particolare”. Il verdetto è “a tutela della gestante e dell’istituto dell’adozione”.La Corte, si spiega in una nota, ha ritenuto che ildel rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia “si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità”, previsto dall’articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, “ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, ...

HuffPostItalia : Cassazione: no al riconoscimento dei figli con due padri - NuovoSud : Cassazione: no a riconoscimento a figli a due padri, famiglie omosessuali possono solo adottare - - NobiliAVVOCATI : di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 11709/2019 (sotto allegata) della Cassazione sancisce un importante princi… -