Afghanistan | la danza di gioia del piccolo Ahmed quando riceve il piede artificiale | il

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Questo è il momento in cui ha riavuto il suo”. Il video postato dalla Croce Rossa Internazionale sui social emoziona: nel filmato si vede il, bambino afgano, checon la sua gamba. Il primo ballo, felice, per la possibilità di camminare senza l’aiuto di qualcuno. “Oltre 4000 civili sono morti o sono stati feriti da esplosivi innell’ultimo anno. È un terzo in più del 2017 e il peggior dato dal 2010“, ricorda la Croce Rossa. L'articolo, ladidelil: il video della Croce Rossa emoziona proviene da Il Fatto Quotidiano.

