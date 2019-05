Turchia | Erdogan | se non vinco si rivota Ma non fingiamo di cascare dal pero

Istanbul - Erdogan vince ricorso : annullate Elezioni/ Turchia - opposizione "dittatura" : Turchia nel caos: Consiglio Supremo annulla i risultati Elezioni a Istanbul, vinto il ricorso di Erdogan e nuovo voto il 23 giugno. Repubblicani 'dittatura'

Turchia - il voto di Istanbul sarà ripetuto : decade il sindaco. Commissione dà ragione al ricorso del partito di Erdogan : La Commissione elettorale suprema della Turchia ha deciso a maggioranza la ripetizione del voto amministrativo del 31 marzo scorso a Istanbul dopo la vittoria del candidato sindaco dell’opposizione Ekrem Imamoglu, che si era insediato tre settimane fa. Con una decisione non appellabile, gli undici giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli presentati dalle forze a sostegno del candidato del partito del presidente Recep Tayyip Erdogan. ...

Turchia - a Istanbul si è infranto il sogno di Erdogan : di Riccardo Cristiano* Risultato elettorale di valenza globale: Erdogan, figlio della grande Istanbul, la città definita a lungo la seconda Roma, vi ha perso le elezioni municipali. Difficile dubitare che la quasi totalità di coloro che gli hanno detto di no siano musulmani come lui, visto che i musulmani a Istanbul come in Turchia sono circa il 99% della popolazione. Dunque per capire appieno la portata di questo verdetto – e quindi chi ...

Elezioni in Turchia - campanello d’allarme per Erdogan : Il voto amministrativo in Turchia del 31 marzo ha coinvolto oltre 48 milioni di elettori, l’84% degli aventi diritto. L’esito, in apparenza, è stato favorevole alla coalizione comprendente il partito del Presidente Recep Erdogan (il Partito dello Sviluppo e della Giustizia, AKP) e l’alleato Partito del Movimento Nazionalista che, insieme, hanno conseguito circa la metà dei voti. Erdogan, tuttavia, ha poco da essere soddisfatto. Infatti, per ...

Elezioni in Turchia - colpo ad Erdogan nelle amministrative : perde Ankara e Istanbul : Istanbul - Il partito di Recep Tayyip Erdogan ha già annunicato che faraàricorso ma il segnale politico è netto: il candidato dell'opposizione a sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu , ha sconfitto l'ex ...

Erdogan contesta sconfitte Ankara-Istanbul/ Turchia - 'minacce' Akp ai neo-sindaci : Risultati Elezioni Turchia, Erdogan contesta le sconfitte ad Ankara e Istanbul: pronte 'minacce' ai neo-sindaci 'non si vota fino al 2023'

Elezioni in Turchia : Erdogan perde Ankara e anche la “sua” Istanbul : Il partito del presidente ha perso le Elezioni amministrative ad Ankara e Istanbul, cedendo all'opposizione anche zone ricche di importanti comparti industriali. Erdogan paga la crisi economica a cui non ha saputo dare risposte convincenti, i suoi avversari cavalcano l'onda come fece lui nel 2002.Continua a leggere

DALLA Turchia/ "Erdogan sconfitto - ecco la nuova forza che ha battuto il sultano" : Le elezioni amministrative turche segnano una svolta clamorosa, Erdogan perde tutti i grandi centri metropolitani, l'intervista

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi - Erdogan perde amministrative in Turchia - 2 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, Ultim'ora: Erdogan ko nelle amministrative in Turchia. oggi torna in campo la Serie A, 2 aprile 2019,

Turchia - la crisi economica incrina i consensi per Erdogan : Se le elezioni amministrative in Turchia dovevano rappresentare una sorta di referendum sulla popolarità del presidente Recep Tayyip Erdogan, in un periodo in cui la recessione ha accresciuto il malcontento tra gli elettori, il risultato non può dirsi felice...

Elezioni Turchia - Erdogan perde Ankara e Istanbul : ... come anche nella capitale Ankara, risultato che produce un terremoto nella politica turca incrinando il carisma del sultano. Sul lato della cronaca, il bilancio delle risse ai seggi è pesante, si ...

Elezioni Turchia - Erdogan ko a Istanbul e Ankara/ Risultati Amministrative : calo Akp : Elezioni Amministrative 2019, Risultati Turchia: Erdogan perde Ankara e Istanbul. Crisi economica e curdi: calo Akp, speranza di 'nuovo vento' nel Paese

Turchia - Erdogan perde anche Istanbul : la metropoli va all'opposizione come Ankara : Erdogan perde anche Istanbul nelle elezioni amministrative tenutesi in Turchia . Il candidato dell'opposizione turca Ekrem Imamoglu è stato eletto sindaco della città sul Bosforo. A oltre 24 ore dalla ...

In Turchia voto incubo per Erdogan. «Dopo Ankara perde anche Istanbul» : Il candidato dell’Alleanza per la Nazione conquista a sorpresa per soli 24mila voti la capitale economica del Paese. Ma l’Akp annuncia ricorsi: «Ci sono state irregolarità»