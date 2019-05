Riccardo Zaccaro | parla il 22enne eroe seriale | “Faccio quello che dovrebbe essere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) “Se qualcuno è in difficoltà, lo aiuto. Ma non voglioconsiderato l’eccezione”. Lo dice, che a 22 anni ha già letteralmente salvato la vita di tre persone. L’ultimo gesto eroicol’ha compiuto domenica scorsa in via Alfredo Fusco, a Roma, quando ha messo in salvo due anziani intrappolati dal fumo e dalle fiamme nell’appartamento sotto al suo.Oggi l’uomo è vivo, è ricoverato al policlinico Agostino Gemelli ma resta in condizioni critiche. Quella mattina succede tutto molto velocemente.è in casa da solo e d’un tratto, sente un odore strano, di quelli che subito “ti allertano e capisci immediatamente che qualcosa non va” racconta al telefono. Controlla che in casa sia tutto a posto così si precipita verso la porta d’ingresso. Lungo le scale, il caos.“Davanti a me c’era uno spettacolo terrificante, una coltre immensa di fumo grigio e denso che ...

