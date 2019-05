Inter | ecco Godin | «Addio Atletico | cambio per crescere»

Francesco Totti : “Chi potrebbe Interpretare me in una serie tv? Carlo Verdone”. Ma ecco come ha risposto l’attore : Francesco Totti avrebbe in mente l’attore giusto che potrebbe interpretarlo nella fiction “Un Capitano”, basata sull’autobiografia dell’ex capitano della Roma. “Il mio ruolo? potrebbe farlo Carlo Verdone“. L’ex calciatore, raggiunto da Le Iene, non si è lascitoa andare a troppi particolari su questo progetto che prevede una serie e un docufilm ma ha detto di non avere nessuna preferenza tra Boghi e ...

TIM rimodula in positivo - per una volta : ecco le novità per chiamate e SMS Internazionali : TIM si adegua alla normativa prevista dal Regolamento BEREC e annuncia la rimodulazione delle tariffe base per le chiamate e gli SMS internazionali L'articolo TIM rimodula in positivo, per una volta: ecco le novità per chiamate e SMS internazionali proviene da TuttoAndroid.

Dall’Inter alla Roma - Conte ha le idee chiare : “ecco cosa devono garantirmi - altrimenti resto fermo” : L’allenatore pugliese ha parlato del suo futuro, svelando quelle che sono le sue richieste per poter dire sì ad un progetto Il periodo di riposo potrebbe essere arrivato al capolinea, sono molte le squadre che seguono Antonio Conte, allenatore ambito ma attualmente fermo. L’ex Chelsea è alla ricerca di un nuovo progetto da sposare, ma la condizione per farlo è chiara: avere la possibilità di vincere. Conte – ...

Moard : Nuova Yamaha Niken - ecco spiegato come è nata la sportiva 3 ruote dal prezzo Interessante [GALLERY] : Moard: Niken, originale Yamaha a tre ruote di indole sportiva, è stata tra le principali protagoniste della prima edizione del Motorcycle Arts & Designers Al Moard, salone dedicato al design delle moto, ospitato al Palazzo del Ghiaccio di Milano, ha visto tra le protagoniste principali la Yamaha Niken, l’insolita nipponica sportiva tre ruote. All’interno del dibattito “Niken: dall’idea alla produzione“, ...

Inter - la priorità non è un top player : ecco la strategia di Ausilio e Marotta : Come scrive la Gazzetta dello Sport , Piero Ausilio e Beppe Marotta lavoreranno in questo senso nel prossimo mercato: la priorità non è portare un campione all'Inter, ma è quella di allargare la rosa,...

Inter-Godin - ecco i dettagli : firmerà un triennale da quasi 7 milioni : Come noto ormai da tempo, Diego Godin sarà il primo rinforzo dell' Inter per la prossima stagione e dalla Spagna arrivano i dettagli riguardo il contratto che legherà il 33enne difensore dell'Uruguay ...

Inter-Godin - ecco i numeri. Contratto di 3 anni da quasi 7 milioni : Diego Godin sarà il primo rinforzo della nuova Inter e dalla Spagna iniziano ad arrivare i dettagli sull'accordo che legherà il club nerazzurro e il 33enne difensore uruguaiano. In uscita a parametro ...

Serie A Tim – Questa sera Udinese-Inter : ecco come vedere in diretta l’anticipo del sabato sera : Tutto pronto per la sfida della 35ª giornata di Serie A tra Udinese ed Inter: ecco come e quando vedere il match in diretta La 35esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre oggi, alle 20:30, con il match tra Udinese e Inter (PER POTERLO vedere BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). La sfida vedrà il confronto tra gli uomini di Tudor, in cerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica e i nerazzurri, ...

Udinese-Inter - Spalletti ammonisce : “sarà come uno scontro diretto. Futuro con Icardi? Ecco cosa dico” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con l’Udinese, fondamentale nella corsa alla Champions League “Dobbiamo affrontare queste partite fin da subito nella maniera giusta, andare a lottare a casa di una squadra che deve raggiungere la salvezza a 4 giornate dalla fine è come uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Abbiamo una partita difficile per l’importanza ...

Inter e Juve - incontro a Londra per Icardi : no a scambi - ecco la proposta : Si è riaccesa in un lampo la trattativa fra Inter e Juventus e che vede coinvolto Mauro Icardi . I due club, o meglio i due direttori dell'area sport, Fabio Paratici per i bianconeri e Piero Ausilio per i nerazzurri, non erano soltanto presenti sugli spalti di Tottenham-Ajax, ma si sono anche visti e incontrati proprio per riaccendere una ...

Udinese-Inter streaming live - ecco dove e come vedere il match : Udinese Inter streaming live , ecco dove e come vederla. ecco gli Highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Udinese Inter streaming Diretta live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Udinese-Inter sarà trasmessa sui canali Dazn, quindi sarà disponibile sull’applicazione ufficiale Dazn. match disponibile anche per gli […] L'articolo Udinese-Inter streaming live, ecco dove e come ...

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sempre più Interessanti : ecco funzioni - colorazioni e render : Nuove immagini relative a materiale promozionale e confezione di vendita confermano alcune delle caratteristiche di Google Pixel 3a e 3a XL. L'articolo Google Pixel 3a e Pixel 3a XL sempre più interessanti: ecco funzioni, colorazioni e render proviene da TuttoAndroid.

Meteo 1 Maggio : instabilita' pomeridiana nelle zone Interne - ecco il bollettino della Protezione Civile : La giornata di domani, Mercoledì 1 Maggio, sarà caratterizzata da condizioni di instabilità a evoluzione diurna (quindi soprattutto nelle ore pomeridiane) nelle zone interne del centro-sud. Tempo...

Inter - i 150 anni di Wanda e Icardi : ecco la loro strategia : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del futuro di Mauro Icardi e spiega come le parole di Wanda Nara siano dettate da pura strategia. 'Nel vertice di fine stagione ci sarà spazio, evidentemente, anche per l'argomento Icardi. ...