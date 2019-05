Infiammazione e radicali liberi

fondazioneserono

(Di martedì 7 maggio 2019) La sclerosi multipla è una malattia nella quale l’gioca un ruolo decisivo, raggiunge la massima intensità nella prima fase della malattia, che può durare molti anni, ma è ancora presente nelle fasi più avanzate, quando si verificano, e tendono a prevalere, i processi di neurodegenerazione. In tutti i processi infiammatori si verifica un accumulo di molecole, denominate, che sono l’espressione delle alterazioni o della distruzione delle cellule coinvolte in tali processi. Anche in una cellula o in un tessuto normali si producono, ma essi vengono inattivati e smaltiti da processi metabolici dedicati. In presenza di un’cronica questi processi sono “sovraccarichi” di lavoro e il loro potenziale di smaltimento diè inadeguato. Ciò provoca un accumulo di, che determina un fenomeno, denominato stress ...