Google Pixel 3a | presentati i nuovi smartphone low cost di Big G

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Nel corso del keynote intropduttivo del Google I/O 2019, in programma fino al 9 maggio, Google ha annunciato tantissime novità legate a Google Assistant.

Google Pixel 3a XL e Pixel 3a sono ufficiali e già disponibili all'acquisto in Italia. Ecco prezzi, uscita e caratteristiche dei Google Pixel 3a XL e Pixel 3a!

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL la presentazione stasera : stasera verrà ufficialmente svelato il nuovo prodotto di Gamma Media dei Device di Google, i nuovi Pixel 3a e Pixel 3a XL. L’Evento – strategicamente molto importante per Google, avviene contemporaneamente ala conferenza annuale Google I/O dedicata agli sviluppatori Android. Alcune specifiche trapelate parlano dell’assenza del Notch, per un display graficamente tradizionale, ma comunque con caratteristiche che garantiscono ...

Ecco una brochure con le specifiche tecniche di Google Pixel 3a da cui spunta un fatto molto interessante: udite udite, si possono leggere le stesse specifiche della fotocamera posteriore di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL.

Come (quasi) ogni primo lunedì del mese, Google rilascia per i suoi dispositivi le nuove patch di sicurezza, in questo caso aggiornate a maggio 2019.

24 ore ai Google Pixel 3a e 3a XL - sarà vera svolta alla Google I/O del 7 maggio? : Mancano più o meno 24 ore al lancio di Google 3a e Google 3a XL, ossia lo stesso tempo che intercorre per l'apertura della conferenza annuale Google I/O dedicata agli sviluppatori Android, organizzata dal colosso Big G. Per questo 2019, l'evento non sarà dedicato solo (o quasi) ad Android Q e dunque all'aggiornamento software del sistema operativo ma anche a nuovo hardware, nella fattispecie a due smartphone che potrebbero rappresentare una ...

Una nuova immagine conferma la scheda tecnica di Google Piexl 3a XL, che sarà presentato domani, insieme al probabile prezzo di vendita in India.

Dai nuovi Pixel a Android Q - tutte le novità che sta per lanciare Google : (Foto: Google) Quali sono le novità che potremmo attenderci dal prossimo Google I/O 2019 programmato dal 7 al 9 maggio prossimi? Mancano ormai circa 24 ore all’atteso appuntamento all’anfiteatro all’aperto Shoreline Amphitheatre proprio presso Mountain View e saranno svelate diverse novità in campo software e di prodotti. Le anticipazioni sono sopraggiunte in modo quasi torrenziale nelle ultime settimane, dunque è difficile che ...

Rick Osterloh, SVP della divisione Devices & Services di Google, ha parlato della famiglia Made by Google, con un occhio di riguardo per i Pixel.

Come accade quasi sempre quando è nell'aria la presentazione di uno smartphone ritenuto importante, i produttori di accessori si attrezzano per tempo

Se ai possessori dei Google Pixel 2 dovesse capitare di ricevere una foto in movimento scattata con un Pixel 3, dovrebbero riuscire a vedere e salvare i Top Shot

Nuove indiscrezioni su Google Pixel 3a e Pixel 3a XL: il modello XL è stato avvistato presso Best buy, di Pixel 3a è trapelato il probabile prezzo di listino.

A distanza di sei mesi dal lancio dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL ci sono ancora alcuni problemi che il colosso di Mountain View non ha risolto