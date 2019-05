Google Maps | arriva la modalità “in incognito”

Google annuncia Maps AR e la modalità Timelapse per i suoi Pixel : Ci sono stati tanti grandi annunci questa sera, fra i quali però vale la pena evidenziarne due minori perché riguardano delle funzionalità per Maps e Fotocamera tanto attese dai possessori di smartphone Pixel. L'articolo Google annuncia Maps AR e la modalità Timelapse per i suoi Pixel proviene da TuttoAndroid.

La modalità in incognito arriva su Google Maps per ricerca e navigazione : La modalità incognito su Google Maps è realtà dopo l’ufficializzazione da parte di Sundar Pichi, amministratore delegato del colosso di Mountain View. L'articolo La modalità in incognito arriva su Google Maps per ricerca e navigazione proviene da TuttoAndroid.

Pronta la Google Maps dei tumori - mostra come evolvono in 3D : Arriva la 'Google Maps' dei tumori: si tratta di un nuovo modello informatico che mostra la loro evoluzione in 3D, rappresentando i vasi sanguigni come strade e il flusso del sangue come fosse traffico in tempo reale. Il sistema, descritto sulla rivista Scientific Reports dai ricercatori della Johns Hopkins Medicine di Baltimora, puo' essere applicato per ora soltanto a studi in provetta, ma in futuro potra' essere adattato anche all'uomo per ...

Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti : Google Maps sta testando la sezione piatti Popolari con le foto ai migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti. L'articolo Google Maps testa una sezione dedicata alle foto dei migliori piatti dei ristoranti scattate dagli utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps potenzia la scheda Esplora suggerendo zone - quartieri e distretti : Coloro che hanno testato la novità riferiscono che lo stesso avviene per le città più piccole per le quali varia solo il numero delle opzioni suggerite L'articolo Google Maps potenzia la scheda Esplora suggerendo zone, quartieri e distretti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps non funziona su diversi smartwatch con Wear OS : Numerosi utenti segnalano problemi con Google Maps su vari smartwatch con Wear OS by Google e pare che il problema sia piuttosto esteso. L'articolo Google Maps non funziona su diversi smartwatch con Wear OS proviene da TuttoAndroid.

Dove ricaricare l’auto elettrica? Ve lo dice Google Maps : I proprietari di vetture elettriche saranno contenti di sapere che Google Maps è adesso in grado di darvi indicazioni sulle stazioni di ricarica più vicine. Sappiamo che nel nostro territorio le infrastrutture di questo genere non sono ancora troppo diffuse, per lo meno non quanto i distributori di benzina, diesel, GPL e metano. Ecco perché vi risulterà senz'altro molto utile sapere Dove trovare la colonnina di ricarica più prossima alla vostra ...

Con Google Maps è ora possibile scoprire la disponibilità delle colonnine di ricarica elettriche : Con Google Maps anche trovare la stazione di ricarica per il vostro veicolo elettrico diventa un vero gioco da ragazzi, ma solo negli U L'articolo Con Google Maps è ora possibile scoprire la disponibilità delle colonnine di ricarica elettriche proviene da TuttoAndroid.

Quanto sono affollati metro e autobus? Te lo dice Google Maps : La notifica fino ad ora è arrivata solo agli utenti Android svedesi, ma secondo alcune fonti è già disponibile anche su iOS in diverse città del mondo. Le persone che viaggiano in metro o in treno ...

Google Maps ci dirà quanti posti liberi ci sono sul bus (e se dovremo viaggiare in piedi) : Google Maps sempre più dettagliato, a breve fornirà anche le indicazioni sul numero dei posti a sedere su treni e metro, grazie all'aiuto degli utenti. Secondo alcune segnalazioni raccolte dal sito Android Police, infatti, l'azienda di Mountain View avrebbe chiesto aiuto alla propria community iniziando ad avviare una notifica, tipo test, che consente di specificare il grado di affollamento di una determinata tratta. Poi, ...

Google Maps suggerisce indirizzi dagli appunti e migliora l’esperienza delle Local Guide : Google Maps suggerisce gli indirizzi copiati negli appunti e nel frattempo si prepara ad introdurre significativi miglioramenti per le Local Guide. L'articolo Google Maps suggerisce indirizzi dagli appunti e migliora l’esperienza delle Local Guide proviene da TuttoAndroid.

Google Maps sta chiedendo ai pendolari quanto siano affollati i treni sui quali viaggiano : Sembra che Google sia al lavoro per informare i pendolari se la metropolitana è affollata o meno chiedendo ai viaggiatori di fornire un feedback in merito. Google Maps sta iniziando a chiedere ai pendolari quanto fosse affollato il loro treno tramite una notifica alla quale i viaggiatori possono rispondere per indicare se hanno trovato molti posti liberi, solo alcuni, se c'erano solo posti in piedi oppure se erano schiacciati da altri ...

Google studia un modo gentile per proporci la pubblicità su Google Maps : Secondo quanto affermano alcune recenti indiscrezioni, Google starebbe cercando un modo poco invasivo di inserire pubblicità in Google Maps. L'articolo Google studia un modo gentile per proporci la pubblicità su Google Maps proviene da TuttoAndroid.