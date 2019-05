Droga | blitz a Oristano | arresti e perquisizioni

Blitz a Foggia contro traffico Droga - in manette anche boss : La Polizia di Foggia, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari, ha eseguito un´ordinanza di custodia cautelare in carcere per 5 persone

Bologna - carabinieri feriti da due magrebini durante blitz antiDroga : L"ennesimo episodio di aggressione ai danni di due carabinieri è avvenuto durante la scorsa notte a Bologna.I militari del comando di Bologna Centro si trovavano impegnati in un"operazione antidroga, finalizzata a colpire il fenomeno dello spaccio nel rione Pilastro. Il blitz è scattato intorno alle 21:30, all"interno di un condominio sito tra via Lodovico Frati e via Alberto Trauzzi. Qui si trovavano i tre obiettivi degli uomini dell"Arma, vale ...

Napoli - Blitz antiDroga : 10 arresti tra cui un minore : B Blitz antidroga dei militari nel Rione Traiano di Napoli, lo stesso dove nel gennaio 2018 alcuni malviventi aggredirono la troupe del reporter di 'Striscia la notizia' Vittorio Brumotti . Stamattina ...

Droga : blitz in stazione - arrestati due nigeriani : uno risiede a Salerno : Approfondimenti Tonnellate di hashish dal Marocco, passando per la Spagna: coinvolta una città dell'Agro, 20 arresti 6 aprile 2019 Li aspettavano alla stazione Ferroviaria di Bojano e poco dopo l'...

Blitz antiDroga Cc a Napoli - 22 arresti : ANSA, - Napoli, 9 APR - Ventidue persone sono state arrestate dai Carabinieri in due diverse operazioni condotte a Napoli contro il traffico di droga. Nel corso della prima i militari del nucleo ...

Fiumi di Droga al centro di Napoli - scatta il blitz : 22 arresti : Maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che hanno arrrstato 22 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Il blitz dei militari ha colpito un gruppo di broker...

Maxi blitz anti-Droga in Europa : smantellato gruppo albanese : Un pericoloso gruppo criminale albanese è stato smantellato dalle forze di polizia di Belgio, Francia, Italia e Olanda, che hanno eseguito ben 61 ordini di cattura. Il gruppo è accusato di essere dedito al traffico internazionale di droga e al traffico di esseri umani. La direzione investigativa antimafia ha dato il via al Maxi blitz nei giorni scorsi. Stando a quanto riferito dagli investigatori, tra gli arrestati figurano anche 8 italiani ...

Droga - blitz della Dia contro gruppo albanese : 61 arresti in tutta Europa : Duro colpo a un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti . Sessantuno ordini di cattura internazionale eseguiti simultaneamente in Belgio, Olanda e Francia nei confronti degli ...

Droga : Dia - blitz contro gruppo albanese : ANSA, - ROMA, 6 APR - Sessantuno ordini di cattura internazionale eseguiti simultaneamente in Belgio, Olanda e Francia nei confronti di quello che viene ritenuto un pericoloso gruppo criminale ...

Blitz dei cani poliziotto e finanzieri : scovate Droga e armi a Napoli : cani poliziotto in azione a Secondigliano per stanare droga e armi nascoste in un edificio. È l?operazione ad alto impatto degli agenti del Commissariato di Secondigliano supportati...

Cosenza - blitz antiDroga : 57 arresti : 7.41 Vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Cosenza, supportati dal 14esimo battaglione carabinieri "Calabria", dallo squadrone eliportato cacciatori di Calabria, dal nucleo cinofili di Tito (PZ) e dall'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia Oltre 500 i militari impegnati.57 i destinatari delle misure cautelari. Sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droga,estorsione,detenzione illegale di ...

Droga - blitz nel Salernitano : 9 misure : 8.00 Operazione antiDroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno in vari comuni della provincia salernitana Impegnati cento militari, con l'ausilio di unità cinofile, per la notifica di 9 misure cautelari emesse dal Gip di Nocera Inferiore nei confronti di indagati, a vario titolo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Blitz antiDroga nel Foggiano - arresti : 9.18 A San Severo, nel Foggiano, dalle prime ore dell'alba è in corso una vasta operazione antidroga che vede impegnato un centinaio di agenti della Polizia di Stato, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine. In esecuzione varie misure cautelari in carcere, richieste dalla procura di Foggia ed emesse dal gip del tribunale, nei riguardi di pregiudicati spacciatori.

Blitz Cc contro traffico Droga - 11 misure : ANSA, - NAPOLI, 21 MAR - I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, Napoli, hanno dato esecuzione a misure cautelari emesse dal gip di Napoli a carico di 11 persone accusate a vario ...