Corsa Champions | l’Atalanta ha in mano il suo destino | le altre sperano in un passo

Il Milan batte il Bologna 2-1 - e resta in Corsa per la Champions : Ha rischiato, ha sofferto, si è fatto del male da solo, ma alla fine il Milan si è ricongiunto al quintetto in lotta per la Champions. I rossoneri hanno battuto il Bologna per 2 a 1. Dall'Inter in giù,...

Corsa Champions League - il calendario delle pretendenti : il Milan ci prova - la Juventus fa da arbitro : Con lo scudetto già deciso da tempo è la Corsa Champions League a tenere banco in questo finale di stagione in Serie A La Corsa Champions League è senz’altro la più interessante di un campionato che ha visto assegnare lo scudetto alla Juventus davvero troppo presto. Se in vetta è mancata la bagarre, non si può dire lo stesso per quanto concerne il quarto posto, con diverse squadre che sino all’ultima giornata lotteranno per ...

Milan è in Corsa Champions - lite Gattuso-Bakayoko : Il Milan soffre, fatica e rischia ma non fallisce la possibilita' per sperare ancora di lottare fino alla fine per un posto in Champions. Contro il Bologna a San Siro ha un solo risultato utile: la vittoria e vittoria, anche se sofferta e' stata. I rossoneri battono per 2 a 1 i rossoblu che volevano punti salvezza ma che dovranno rimandare l'appuntamento per festeggiare la permanenza in serie A. L'incontro inizia col Milan piu' determinato ma ...

Milan-Bologna 2-1 Champions - vittoria sofferta per restare in Corsa : Il Milan torna a vincere. Contro il Bologna bastano un gol di Suso e Borini (2-1, per gli emiliani rete di Destro) e i rossoneri agganciano la Roma al quinto posto, restando nella scia...

Premier League - Corsa alla Champions : festa Chelsea - Red Devils out : Manca ancora una giornata alla conclusione della Premier League. Turno in cui verranno emessi diversi verdetti: dalla vincitrice del titolo alle posizioni valide per la qualificazione alle coppe europee. A novanta minuti dalla conclusione del campionato, questa è la situazione dal terzo al sesto posto.Chelsea (71 punti)Con la vittoria per 3-0 conquistata a Stanford Bridge contro il Watford, i Blues hanno conquistato l’accesso alla ...

Corsa Champions - il calendario delle partite : la volata : Tre giornate al termine del campionato e nulla è ancora definito nella lotta ai posti Champions, con Juve e Napoli già qualificate,. Cinque squadre per due posti in una griglia, quella attuale, che, ...

La Corsa alla Champions si tinge di nerazzurro : Sono Inter e Atalanta le squadre favorite per arrivare al terzo e al quarto posto. La corsa alla Champions si

Corsa Champions - Ranieri non molla - : 'Siamo in Corsa, alla fine in Champions ci andrà chi farà più punti - la sua considerazione ai microfoni di 'Sky Sport' dopo l'1-1 ottenuto a Marassi contro il Genoa -. Non so quale sarà la quota ...

Volata Champions : Atalanta - servono sette punti. Milan - rinCorsa disperata : Atalanta 62, Roma 59: alla Dea bastano sette punti nelle ultime tre partite per andare in Champions. La 35ª giornata ha scavato un piccolo solco nella lotta al quarto posto , in attesa che domani sera ...

Udinese-Inter finisce senza reti. Friulani quasi salvi - i nerazzurri rallentano la Corsa-Champions : Si conclude a reti inviolate la sfida alla Dacia Arena di Udine tra Udinese e Inter. L'Udinese quartultima davanti di 4 lunghezze all'Empoli, aveva un bisogno disperato di punti salvezza ma si è dovuta accontentare di portarne a casa uno. L'Inter terza, doveva invece mettere fieno in cascina per non

Serie A - Udinese-Inter 0-0 : Musso frena la Corsa Champions dei nerazzurri : Arbitro : Rocchi Ammoniti : Sandro, U,; D'Ambrosio, Borja Valero, Brozovic, I, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH

Assedio ma senza gol : l’Inter fa 0-0 a Udine - frenata nella Corsa Champions | Classifica : La squadra di Spalletti si arena contro i bianconeri a caccia di punti salvezza, la Roma e l'Atalanta pronte all’avvicinamento al terzo posto