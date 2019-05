Un posto al sole | spoiler al 10 maggio | Vittorio aumenta le incertezze di Alex

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) La longeva soap opera 'Unal', in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996, va in onda tutti i giorni della settimana, con nuovi misteri che infittiscono le trame e creano nuovi colpi di scena. Gli abitanti di palazzo Palladini stanno vivendo un periodo complicato per via della sfera amorosa. È il caso del personaggio diche ha il compito di trovare la stabilità dopo un periodo diper ciò riguarda la sua vita sentimentale. I nuovi episodi di Unal, in onda dal 6 sino a venerdì 10, vedono al centro dell'attenzione a figura del giovane Del Bue.alle prese con la richiesta ricevuta dalla fidanzata Le anticipazioni delle prossime puntate che partono rivelano che non termineranno i problemi per il giovaneDel Bue (Amato D'Auria). Quest'ultimo avrà un confronto con Alessandra, nel corso del quale farà capire alla ...

FuffaForte : Un cercopiteco sgrammaticato gli scrive un delirio, contenente un 'odio Allegri come te'. Ma per la narrazione Avsi… - AlessioSkriniar : @DottorStrowman @marco9894 @Ryos_27 wtf, mica siamo terzi per merito di spalletti, la nostra rosa è da terzo posto… - Teschio14 : RT @hipsterdelcazzo: “Crossover Gomorra e un posto al sole? Tipo un sangue blu che si nasconde a palazzo palladini?” -