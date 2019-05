Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 07 | 10

romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2019)Daily News radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio continua lo scontro tra lega e 5 stelle nella maggioranza dura attacco dei pentastellati a ministro Salvini a cui viene replicata la richiesta di farti mettere il Sottosegretario trasporti Siri Di Maio rincara è forte solo con i deboli mercoledì al 99% consiglio dei ministri dedicato al caso sulla corruzione non ci si tappa la bocca ha detto Di Maio il leader della Lega in vita alleato di governo smetterla con le offese perché si fanno in tribunale Non in piazza e amici dei 5 Stelle pesi non le parole è l’ultimo avviso dice Salvini e al papà che chiede di aprire le porte a Chi bussa i nostri confini risponde che in Italia si accoglie solo Chi ha diritto in mecliente oltre 600 Razzi e colpi di mortaio da Gaza contro Israele con nuovi morti centrato l’ospedale di ...

