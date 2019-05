Miriam Ayaba | chi è | carriera e biografia a The Voice 2019

The Voice 2019 Miriam Ayaba canta l’inedito Amazzonia alle Blind Auditions (Video) : The Voice 2019 Miriam Ayaba canta un suo inedito Amazzonia e si girano tutti i giudici e va con Elettra (Video) A The Voice Of Italy arriva Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba che porta un suo inedito un inno per le donne che devono ricordarsi sempre che sono delle guerriere come dice prima di iniziare il pezzo Amazzonia. La ventiduenne Miriam è nata a Desenzano del Garda (provincia di Brescia) ed è cresciuta a Castiglione delle Stiviere, un ...