Mercato Juve | le probabili trattative in attacco | tentazione Icardi e tormentone Dybala

CalcioMercato Juventus - Gazzetta dello Sport : “L’estate calda di Paratici - si punta al grande colpo” : Calciomercato Juventus – I bianconeri , è risaputo, pensano già alla prossima stagione. Se resta ancora da capire, nonostante le diverse conferme, il futuro di Allegri, è sulla rosa che si lavorerà: “L’estate calda di Paratici” titola la Gazzetta dello Sport (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LA RASSEGNA STAMPA) facendo il punto sul mercato della Vecchia Signora, tra grandi colpi, sogni e cessioni di qualche big per ...

Mercato Juve - Pjanic : “Psg? Tutto è possibile” : Miralem Pjanic strizza l’occhio al Psg. In un’intervista a Canal +, il regista bosniaco non esclude l’addio alla Juventus e apre ad un ritorno in Ligue 1, dove è già stato protagonista con la maglia del Lione: “Il mio obiettivo, negli anni a venire, è assolutamente quello di vincere la Champions League – dice Pjanic, 29 anni -. Il futuro? Tutto è possibile nel calcio. Sono in un grandissimo club, non penso ...

CalcioMercato Juve - Pjanic : 'Psg? Tutto può succedere. Ma devono essere tutti d'accordo' : Miralem Pjanic via dalla Juve? Niente di certo, niente di ufficiale, è presto per parlare di Calciomercato, ma il bosniaco - intervistato da Canal Plus in Francia - ha parlato del suo futuro e dell'...

CalcioMercato Juventus - Dybala potrebbe partire : Allegri non si opporrebbe alla cessione : Si parla molto di cessioni in casa Juventus, a maggior ragione perché a giugno si attende il bilancio d'esercizio della società e, secondo il Sole 24 Ore, è attesa una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Motivo di questo passivo è il notevole esborso economico riguardante l'acquisto di Cristiano Ronaldo la scorsa stagione, un investimento che porterà benefici soprattutto alla lunga anche dal punto di vista economico oltre a quelli già ...

CalcioMercato Juve - asse col Real Madrid : da Isco a Casemiro - i dettagli : Calciomercato Juve – Dopo l’affare Cristiano Ronaldo adesso la Juventus guarda di nuovo in casa del Real Madrid, da dove spera di pescare qualche possibile occasione di mercato. In tal senso va registrato il forte interesse per Casemiro. Mediano ritenuto perfetto per giocare davanti alla difesa con Allegri e che invece Zidane potrebbe sacrificare per […] More

Mercato Juventus - Allegri chiede garanzie : ecco i possibili colpi bianconeri : Mercato Juventus – Questione di giorni e finalmente ci sarà l’incontro Agnelli-Allegri durante il quale verranno gettate le basi per il futuro della Juventus. Tanto chiacchierato (se ne parla da febbraio), il vertice dovrà sancire in maniera definitiva la conferma del tecnico toscano alla guida dei bianconeri e tracciare le linee guida per il futuro. All’incontro il […] More

CalcioMercato Juventus - Grimaldo nel mirino e il Benfica cerca già il sostituto (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus guarda a sinistra. L'ottima prestazione fornita nel derby contro il Torino ha permesso a Spinazzola di scalare ulteriori posizioni nelle gerarchie del tecnico Massimiliano Allegri. Questi, infatti, sta concedendo sempre più spazio al terzino umbro, e potrebbe promuoverlo titolare nella prossima stagione, anche perché Alex Sandro in questi mesi non ha entusiasmato. Il brasiliano ex Porto potrebbe anche partire se ...

CalcioMercato Juve - non solo De Ligt : ecco chi potrebbe arrivare in difesa : Calciomercato Juve – Matthijs De Ligt resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. Il difensore centrale olandese, giustiziere dei bianconeri nella sfida di Champions League contro l’Ajax, è il primo nome sul taccuino di Fabio Paratici per la prossima campagna acquisti. Scopo dei bianconeri è quello di assicurarsi un difensore centrale di livello e l’olandese sarebbe […] More

CalcioMercato : frenata nell'affare De Ligt-Barcellona - la Juve potrebbe inserirsi : Dalla Spagna arrivano ottime notizie per la Juventus e per le altre pretendenti al giocatore: De Ligt, difensore centrale in forza all'Ajax, non è più così convinto di passare al Barcellona, come si era ipotizzato qualche giorno fa. La società blaugrana si è mossa in tempo per bloccare l'acquisto di De Jong, sempre dall'Ajax, creando quell'asse di mercato che può interessare altri componenti della rosa, molto valida, a disposizione del mister ...

Mercato Juve - probabile cessione : futuro in bilico per il sudamericano : Mercato Juve – La Juventus riacciuffa nel finale di gara il Torino grazie al solito Cristiano Ronaldo. Tanti i bianconeri sottotono nella stracittadina della Mole. Su tutti Juan Cuadrado ancora lontano dalla migliore condizione dopo l’operazione al ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop durante la stagione. Il colombiano ha faticato sia da esterno di centrocampo che nel […] More

CalcioMercato Juventus : Pogba - Pjanic - Kroos - Ndombele - quanti incroci con il Real : Sarà un’estate torrida per il Calciomercato di Juventus e Real Madrid che secondo le ultime voci si sfideranno più di una volta. I dirigenti dei due club hanno molti interessi comuni soprattutto a centrocampo dove Pogba è il sogno sia di Zidane che di Allegri. Ma questo non sarà l’unico match in sede di trattativa, da Ndombele e Kroos passando per Pjanic gli incroci sono davvero molti. Calciomercato Juventus: sfida al Real Madrid per Pogba Il ...

CalcioMercato Juve - sarebbero pronte 5 cessioni : tra queste Pjanic : L'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax potrebbe avere cambiato notevolmente i programmi della Juventus per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di effettuare una vera e propria rivoluzione in estate. L'obiettivo di Andrea Agnelli sarebbe quello di realizzare tra i quaranta e i cinquanta milioni di plusvalenze attraverso la cessione di alcuni big. Al ...

CalcioMercato Juventus : per Sessegnon la trattativa sarebbe in salita : Il Calciomercato della Juventus si muove per il presente e per il futuro. I dirigenti bianconeri si stanno muovendo per acquistare i giocatori giusti per rendere più forte la squadra di Allegri con obiettivi primari un nuovo centrale difensivo e un centrocampista. I Campioni d’Italia però sono molto attenti anche ai possibili titolari del futuro e così oltre a Joao Felix, nel mirino di Paratci è entrato ormai da qualche tempo Ryan Sessegnon, ...