L' inverno a maggio E l' Italia viene devastata

Maltempo - maggio come in inverno : pioggia e freddo sull'Italia. LIVE : Maltempo, maggio come in inverno: pioggia e freddo sull'Italia. LIVE Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi dei pompieri in Veneto. 30 cm di neve sulle Dolomiti. ...

Previsioni Meteo - Maggio senza mezze misure : dall’inverno all’estate in pochi giorni - sbalzi termici esagerati : Previsioni Meteo – Il mese di Maggio appena iniziato all’insegna del maltempo e del freddo anomalo sull’Italia vivrà un vero e proprio shock termico nelle prossime ore con l’arrivo di una sorta di “Uragano Artico“: tra stasera e Lunedì le temperature crolleranno in alcuni casi di 15°C con forti piogge, grandinate, trombe d’aria, neve a bassa quota e freddo tipicamente invernale. Da Martedì 7 Maggio ...

Previsioni Meteo Maggio - “raid” invernale dalla Scandinavia da Domenica 5 : torna a ruggire l’inverno - neve in collina : Previsioni Meteo Maggio – Un colpo di coda invernale era da attenderselo in questa primavera caratterizzata da spiccati avvicendamenti di onde meridiane. Nemmeno a una settimana da un’onda calda anomala, con 30/31°C in pianura, in queste ultime ore siamo stati alle prese con una prima irruzione di aria relativamente fredda da Nord, la quale ha portato un calo deciso delle temperature, anche 12° in meno rispetto a 4 giorni fa, e piogge ...