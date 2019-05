Libia | non solo guerra | a Bengasi una piccola fiera del libro tra le macerie

Sulla Libia Trump non ha una linea e quella dell'Italia mi preoccupa. L'analisi di Mezran : La politica americana al momento non è ponderata, né coordinata. Con quali conseguenze? Che nulla accada su suolo libico, dove si lascerebbe mano libera ai francesi. Tra l'altro da più parti vengono ...

Libia - Conte : Al Sisi non interverrà : 18.55 Al Sisi "non vuole interferire in attività belliche in Libia e mai lo farà". Così Conte, a Pechino."Il presidente egiziano condivide con me l'obiettivo della stabilizzazione", ha aggiunto. Dalla Libia e dalla Tunisia "c'è il rischio di trasmigrazione di radicali islamici",sottolinea.Misurata? "Il personale che abbiamo lì non supporta attività militari-assicura-escludiamo che ci siano terroristi". E "Siamo pronti a curare l'esercito di ...

Libia : Conte si appella a Putin - ma la "pax russa" non contempla Sarraj. E intanto scatta l'allarme terrorismo : Non ci resta che lo "zar". Dopo il cambio di "cavallo" da parte di Trump, all'Italia non resta che affidarsi a Vladimir Putin per provare a non essere tagliata fuori dalla partita libica, avendo puntato sul cavallo perdente: il primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) Fayez al-Sarraj. Roma chiede a Mosca L'Italia di "lavorare insieme ad una soluzione" della crisi libica. Una crisi che si è ormai trasformata in una guerra per ...

Libia - ministro Interno : Haftar non avrà alcun ruolo futuro : Roma, 27 apr., askanews, - Il generale Khalifa Haftar non ha alcun posto sulla futura mappa militare e politica della Libia. E' quanto ha detto il ministro dell'Interno libico, Fathi Bashagha, citato oggi dal Libya Observer. 'Haftar si è isolato dopo il discorso di odio che ha adottato', ha dichiarato ...

Libia - Misurata è l’ago della bilancia che sogna indipendenza. ‘Attori internazionali devono dialogare o non si avrà la pace’ : “L’Italia si è mossa su una linea, quella di continuare a parlare con tutti“, ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante la conferenza stampa congiunta con l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé. Ma è proprio questa la principale difficoltà per Roma: riunire intorno a un tavolo fazioni e attori internazionali che non hanno obiettivi comuni, tenendo conto dei difficili equilibri ...

Migranti : Toninelli - 'non stanno aumentando le partenze dalla Libia' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Non stanno aumentando le partenza della Libia". A dirlo, ad Augusta (Siracusa) è il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando della Libia. "Se dovesse capitare - dice ai giornalisti che gli chiedono se è vero che centinaia di migliaia di Migranti sono pronti a

Libia - Avramopoulos : "Ondata profughi? L'Europa non può accogliere tutti" : Il Commissario europeo per i migranti Dimitris Avramopoulos ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero sulla situazione drammatica in Libia per la quale si è detto piuttosto preoccupato: perciò ' l'...

Usa : 'Libia non ha bisogno di soluzione militare' - : A dirlo è il segretario alla Difesa americano pro-tempore, Pat Shanahan, dopo la notizia del colloquio telefonico tra Trump e Haftar. Oms: 220 morti e 1.066 feriti a Tripoli. Gli sfollati sono 30.200

Non solo Libia : l'Africa è sempre più democratica - e le guerre sono sempre meno - : ... conferma Giovanni Carbone, professore ordinario di Scienza Politica all'Università degli studi di Milano e autore di importati ricerche su politica ed economia dei paesi dell'Africa subsahariana. ...

SCENARI/ Trump "scopre" la Libia e non si fida più di Haftar : Haftar comincia a preoccupare anche gli Stati Uniti e Trump è intervenuto per ammonirlo. Ma a preoccupare il presidente è anche la frontiera con il Messico

'Non è possibile fare nulla in Libia se non c'è un'intesa franco-italiana solida'. Roma e Parigi fanno asse alla Farnesina - di U. De ... : "Non è possibile fare nulla in Libia se non c'è un'intesa franco-italiana solida e non c'è una via d'uscita dalla crisi se non è politica", ha sottolineato il titolare del Quai d'Orsay. "Noi due ...

Libia - Salvini rilancia 'Terroristi pronti a partire verso l Italia'. Conte ' Flussi migratori non imminenti' : Il premier Conte e il ministro dell'Interno rilanciano l'allarme terrorismo e i timori che dalla Libia possano arrivare in Italia centinaia di foreign fighters di ritorno. Conte lo ha fatto oggi ...