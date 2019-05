clubalfa

(Di lunedì 6 maggio 2019) Finora ho capito ogni decisione, anche se a volte è difficile accettarle" , ha ammesso nelle dichiarazioni rilasciate a Motor Motor und Sport . Ma accettare tali decisioni non significa che sia ...

ClubAlfaIt : Leclerc: 'Farò tutto il possibile per cambiare la gerarchia in Ferrari' - zazoomblog : F1 Ferrari Leclerc: «Farò di tutto per cambiare le gerarchie» - #Ferrari #Leclerc: #«Farò #tutto - f1_news24IT : F1 Ferrari, Leclerc: «Farò di tutto per cambiare le gerarchie» -