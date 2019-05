corriere

(Di lunedì 6 maggio 2019) una bella storia di vita vera, di due ragazzi normali e autentici. Lui è Luigi, 26 anni, nato a Partinico, Palermo,, detto Luì, professioner. Lei è Sofia, 22 anni, nata a Partinico, detta,...

radioalcamo : La favola di Luì & Sofì, coppia da oltre due miliardi di clic su YouTube - meta_rebel : @monicaventurel5 @famedalupi @MetaErmal Lo so bene ???? Infatti quando ho visto queste foto che gli hanno scattato qu… - ChemistLele : @pbecchi In realtà per lui funziona benissimo...ne senso che per gli interessi di classe che lui rappresenta questa… -