La comunicazione digitale per la PA | web e social per raggiungere i cittadini

Comunicazione politica nell'era digitale: recensione libro di Tommaso Longobardi Il 4 marzo scorso, in occasione delle ultime elezioni Politiche, non è cominciata una rivoluzione; in realtà, un cambiamento epocale già avvenuto si è mostrato con tutta la sua forza. Più di tutto hanno pesato sull'affermazione di Movimento 5 Stelle e Lega di un anno fa le modalità con cui i due partiti hanno affrontato la campagna elettorale sui social.