Il Tour 2019 di Schroders fa i conti con il futuro

Golf - PGA Tour 2019 : un sorprendente Max Homa prende il largo nell’ultimo giro e conquista il Wells Fargo Championship : Dopo due vittorie sul Web.com Tour arriva anche il primo successo sul massimo circuito americano per lo statunitense Max Homa, trionfatore nella notte italiana del Wells Fargo Championship 2019, torneo del PGA Tour andato in scena sul par 72 del Quail Hollow Club di Charlotte, in North Carolina (Stati Uniti). Il 28enne californiano, protagonista di un eccellente fine settimana, aveva già terminato al comando il terzo giro, ma è riuscito ad ...

Tour de Yorkshire 2019 : Greg Van Avermaet si aggiudica l’ultima tappa - classifica generale a Chris Lawless : Possono gioire in due al termine dell’ultima frazione del Tour de Yorkshire 2019, la breve corsa a tappe che si è disputata in questi giorni in terra britannica. In quel di Leeds ad imporsi è il campione olimpico Greg Van Avermaet: secondo successo stagionale per il belga della CCC, uno dei corridori stakanovisti del gruppo (praticamente in gara ogni settimana). Esulta però anche il Team INEOS (ex-Team Sky), con la prima affermazione ...

Golf - European Tour 2019 : Mikko Korhonen vince alla buca di spareggio il Volvo China Open. 32° Guido Migliozzi : Va al finlandese Mikko Korhonen il Volvo China Open a Shenzhen. Numero 121 del mondo al momento del rilascio dell’ultimo ranking globale, Korhonen ha avuto bisogno di una buca di spareggio (e di un birdie) per superare il francese Benjamin Hebert dopo un bel giro in -6. Entrambi avevano concluso 20 colpi sotto il par. Terzo posto per lo spagnolo Jorge Campillo, che si ferma a -19 senza riuscire ad agguantare all’ultimo istante il ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2019 : dominio belga a Shanghai - vince Gregory Wathelet : Si è chiuso con un vero e proprio dominio belga il fine settimana del Longines Global Champions Tour 2019 di Shanghai, in Cina, grazie al successo di Gregory Wathelet nella gara contro il tempo, percorsa in 59.27 secondi, in sella al suo Qualido 3, aggiudicandosi così il montepremi di 24250 euro. Seconda piazza invece per Pieter Devos, già vincitore a Miami, che non è riuscito a scalzare il connazionale per appena 43 centesimi su Jade v. ...

Golf - PGA Tour 2019 : Max Homa - Jason Dufner e Joel Dahmen guidano il Wells Fargo Championship dopo tre giri : C’è un terzetto al comando del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si disputa a Charlotte. I tre uomini in questione sono tutti americani, e rispondono ai nomi di Max Homa, Jason Dufner e Joel Dahmen, tutti a -11 dopo il terzo giro, che ha visto girare Homa e Dahmen in -1 e Dufner pari con il par. La giornata è stata particolarmente disturbata dal maltempo, che ha causato diverse sospensioni prima di poter pervenire alla ...

Tour de Yorkshire 2019 : Alexander Kamp si aggiudica la terza frazione precedendo Lawless e Van Avermaet nella volata ristretta : Il danese Alexander Kamp si aggiudica la terza e penultima frazione del Tour de Yorkshire 2019, corsa a tappe britannica classifica come evento di categoria 2.HC nel calendario ciclistico internazionale. Il 25enne della Riwal Readynez Cycling Team ha conquistato il terzo successo in carriera imponendosi nella volata ristretta che ha chiuso una giornata complicata dal percorso movimentato (132 km con partenza da Bridlington ed arrivo a ...

Tour de Romandie 2019 – Roglic super nella tappa regina : lo sloveno trionfa nella salita di Torgon : Roglic ad un passo dalla vittoria del Tour de Romandie: lo sloveno si aggiudica la quarta tappa e conferma la sua leadership nella classifica generale E’ terminata la quarta tappa del Tour de Romandie: Primoz Roglic ha conquistato una fantastica vittoria nella tappa regina, confermando così la sua leadership nella classifica generale e assicurandosi la vittoria della corsa, che termina domani. Il 29enne sloveno si è lasciato alle ...

Equitazione - Global Champions Tour Shanghai 2019 : nono Alberto Zorzi - 14° Lorenzo De Luca : Nella principale gara di giornata della tappa di Shanghai del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, nono posto per Alberto Zorzi, che centra il jump off ma chiude ultimo tra i protagonisti, mentre Lorenzo De Luca termina 14°, gravato di quattro penalità sul percorso base. Vittoria per l’amazzone israeliana Danielle Goldstein su Lizziemary, che dopo il netto sul percorso base, non accusa penalità ...

Golf - European Tour 2019 : round stellare di Benjamin Herbert! Sua la vetta del Volvo China Open : In quel di Shenzhen ci si avvia verso le fasi finali del Volvo China Open (montepremi 2,64 milioni di euro). I protagonisti di European Tour ed Asian Tour archiviano il terzo round regalando un autentico ribaltone di classifica. Sul percorso par 72 del Genzon Golf Club di Shenzhen (CIna) Benjamin Herbert sigla un supersonico -8 balzando al comando della leaderboard con lo score di -17 (199 colpi). Il francese vanta 3 lunghezze di vantaggio sul ...

Beach volley - World Tour 2019 Kuala Lumpur. Alison : finito il digiuno! Di nuovo in trionfo due anni dopo Rio : Due anni meno un paio di settimane: tanto era trascorso dall’ultimo successo nel World Tour di Alison Cerutti, campione olimpico in carica e iridato del 2015. Era il 21 maggio 2017 e, in coppia con Bruno Schmidt, con cui ha condiviso gran parte dei successi di una carriera favolosa, il fuoriclasse brasiliano vinceva il torneo sulla sabbia di casa, a Rio de Janeiro, dove poco meno di un anno prima era entrato nella leggenda trionfando ...

SUZUKI DEMORIDE Tour 2019 : IL 4 E 5 MAGGIO SI PROVA IN TRE REGIONI : – Procedono a ritmo incalzante gli appuntamenti del SUZUKI DEMORIDE TOUR 2019, che nel prossimo fine settimana avrà come protagonisti alcuni concessionari di tre REGIONI diverse: Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. – Sabato 4 MAGGIO si potrà PROVAre su strada la gamma di Hamamatsu ad Arcola (SP) e a Castellanza (VA), mentre domenica 5 i test si svolgeranno a Pogliano Milanese (MI) e a San Niccolò a Trebbia (PC). Sarà un ...

Tour de Yorkshire 2019 : Rick Zabel vince la seconda tappa allo sprint - battuti Boy van Poppel e Chris Lawless : Rick Zabel si impone in volata nella seconda tappa del Tour de Yorkshire, 132 km da Barnsley a Bedale. Il 25enne tedesco della Katusha-Alpecin, figlio del mitico Erik, ha vinto con grande autorità lo sprint di gruppo finale, battendo l’olandese Boy van Poppel e il britannico Chris Lawless. Per Rick arriva così il secondo successo da professionista, a quasi quattro anni di distanza da quello ottenuto nella terza tappa del Giro d’Austria 2015. La ...

Tour de Romandie 2019 – David Gaudu trionfa nella terza tappa - Roglic resta leader della generale : Il corridore francese precede sul traguardo Rui Costa e Primoz Roglic, con quest’ultimo che difende la leadership della generale La terza tappa del Tour de Romandie 2019 se l’aggiudica David Gaudu, abile a tagliare per primo il traguardo bruciando in volata Rui Costa. Il francese della Groupama – FDJ non lascia scampo ai propri rivali, grazie ad una splendida azione compiuta proprio nei metri finali. Completa il podio di ...

Golf - European Tour 2019 : Wu Ashun svetta al termine dei primi due round del Volvo China Open : I protagonisti dell’European Tour sono in Cina in compagnia dei colleghi dell’Asian Tour per dar vita al Volvo China Open 2019 (montepremi 2,64 milioni di euro). Al termine dei primi due round sul percorso par 72 del Genzon Golf Club di Shenzhen (CIna) troviamo al comando Wu Ashun. Il padrone di casa guida la leaderboard con lo score di -13 (131 colpi), due lungezze meglio del finlandese Tapio Pulkkanen. Completa il podio momentaneo ...