Il sultano del Brunei revoca la pena di morte per gli omosessuali

I tifosi della Fiorentina insultano Veretout : è del Napoli : Roma, 6 mag. – L’Empoli e’ riuscito ad imporsi a sorpresa sulla Fiorentina grazie alla rete messa a segno da Diego Farias al 54′. A portare sfortuna potrebbe essere stata un’immagine poco felice pubblicata dai Viola sui social. Per sponsorizzare la partita contro gli avversari toscani, la Fiorentina aveva pubblicato una foto che ritrae Veretout nel gol decisivo sbagliato a Bergamo, nella semifinale di Coppa ...

Sospesa pena di morte per i gay! sultano del Brunei cambia idea dopo le proteste internazionali : Il Sultano del Brunei cambia almeno parzialmente idea sulle leggi introdotte il mese scorso nel Paese. dopo l'ondata di proteste internazionali, ha deciso di sospendere l'applicazione della pena di morte nei confronti degli omosessuali. Ad annunciare la retromarcia rispetto a quanto deciso qualche tempo fa è stato lo stesso Sultano Hassanal Bolkiah in un discorso per l'inizio del Ramadan. Il Sultano ha parlato per la prima volta in ...

Gabriele paralizzato dopo «Ciao Darwin» - il dolore del cugino : «I social lo insultano» : Critico il cugino del 54enne che nonostante l’intervento resterà paralizzato: «Schiacciate due vertebre». Mediaset: «A disposizione della famiglia. Attivata la polizza assicurativa»

sultano del Brunei introduce la lapidazione per adulteri e omosessuali : Il Sultano del Brunei ha da poco introdotto una nuova legge nel suo piccolo Stato, qualcosa di aberrante in occidente ma largamente accettata tra la sua popolazione: la morte per lapidazione per adulteri e omosessuali. Il Sultano, dopo aver varato la legge, ha inviato una missiva al Parlamento europeo spiegandone i motivi. Brunei, il Sultano ha introdotto la pena capitale per lapidazione a omosessuali e adulteri L'intento, secondo il Sultano, è ...

Il sultano del Brunei scrive all'Ue : «Giusta la lapidazione per gay e adulteri» : Hassanal Bolkiah, sultano del Brunei, ha inoltrato una lettera al Parlamento europeo per difendere la decisione di introdurre la pena di morte per lapidazione per i colpevoli di adulterio e sesso ...

Notre-Dame - i jihadisti esultano sul web : sui social la tesi del complotto islamico : Quella che ha colpito Parigi ieri è una tragedia immensa, un dramma che riguarda non solo la Francia ma tutto il mondo. Purtroppo, come spesso accade in questi casi, c'è chi non perde tempo a fare ironia, oppure a postare commenti assurdi. Secondo quanto riporta la testata giornalistica Site, che ha condiviso il tutto anche sul suo profilo Twitter, alcuni account di persone considerate islamiste avrebbero pubblicato le immagini del rogo della ...

Aggressivi con il Papa e i cattolici. Mansueti col sultano del Brunei : Roma. Da oggi, nel Brunei, gay e “adulteri” rischiano la lapidazione. Il piccolo regno islamico, fra i massimi produttori al mondo di gas liquido, ha introdotto la pena coranica basata sulla sharia. E’ una direttiva del sultano Haji Hassanal Bolkiah, uno dei leader più ricchi del mondo. Se in Italia

Brunei - entra in vigore la sharia : Clooney e Elton John invitano a boicottare gli hotel del sultano : Ma anche il mondo dello spettacolo si sta schierando. «Credo che l'amore è amore sempre e essere capaci di amare come vogliamo è un diritto umano fondamentale», ha scritto il cantante inglese Elton ...

'Il codice penale del Brunei è inumano'. La presa di posizione dell'Onu. Anche Elton John boicotta il sultano : Contro la decisione del sultano si sono scagliati Anche attori e cantanti, che hanno deciso di boicottare gli hotel di lusso legati al sultano, uno dei leader più ricchi al mondo con un patrimonio di ...