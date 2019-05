FRANCO TERLIZZI IN DIRETTA AL GF 16 Attacca i concorrenti | ' Sono proprio carini'

FRANCO TERLIZZI e Kikò discutono al GF. D’Urso : “Ora mi inca**o” : Grande Fratello: Barbara d’Urso difende Franco Terlizzi e rimprovera Chicco Come annunciato durante gli scorsi appuntamenti del GF 2019, Barbara d’Urso ha spiegato agli abitanti della casa che non ha nessuna intenzione di tollerare prese in giro ai danni di Michael per il suo problema alle braccia. Nella casa è intervenuto anche Franco Terlizzi che ha chiesto ai concorrenti del reality show, in particolar modo a Kikò Nalli, di ...

Michael Terlizzi malattia braccia - 'Calamaro'/ FRANCO : 'Lasciate stare mio figlio' : Michael Terlizzi malato di 'sinostosi radio ulnare' deriso dai concorrenti del Grande Fratello 16 per la sue braccia: 'il calamaro'. Provvedimento in arrivo?

FRANCO TERLIZZI e Nino Formicola : “Non ci siamo più persi di vista” : Franco Terlizzi parla della sua amicizia con Nino Formicola: continua anche dopo l’Isola dei Famosi L’amicizia di Franco Terlizzi e Nino Formicola continua a durare anche dopo l’esperienza televisiva all’Isola dei Famosi. Si sono conosciuti durante la penultima edizione del reality show: è nata spontaneamente una simpatia che non si è spenta col tempo. Nino […] L'articolo Franco Terlizzi e Nino Formicola: “Non ...

Michael Terlizzi preso in giro al Gf : parla papà FRANCO : Franco Terlizzi a Pomeriggio Cinque difende il figlio Michael: le prima parole dopo gli insulti al Gf Nelle ultime ore i fan di Michael Terlizzi sul web si sono detti parecchio adirati per la polemica che ha coinvolto il concorrente del Gf 16 ieri sera. Barbara d’Urso, dopo aver letto qualche segnalazione arrivatale sui social, […] L'articolo Michael Terlizzi preso in giro al Gf: parla papà Franco proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi - il papà FRANCO : "Cristian Imparato ha cercato di penalizzare mio figlio. Mai detto nulla contro i gay" : Durante la prima settimana di Grande Fratello 16, Cristian Imparato, il cantante siciliano vincitore della prima edizione di Io Canto, ha praticamente insinuato che Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, concorrente "non famoso" della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, avesse qualcosa da nascondere riguardo la propria sessualità. Le paranoie di Michael, quindi, non sono tardate ad arrivare e il papà Franco, intervistato da ...

Grande Fratello : FRANCO TERLIZZI difende Michael e attacca Cristian : 'Vuole penalizzarlo' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D'Urso, che tornerà in onda martedì 23 aprile su Canale 5 a causa delle festività pasquali. Le novità che ci arrivano dalla casa di Cinecittà si soffermano su Michael Terlizzi, al centro del gossip per una sua presunta omosessualità. Rumors che sono stati seccamente smentiti dal padre Franco, il quale ha rilasciato un'intervista dove ha difeso a spada ...

FRANCO TERLIZZI attacca Cristian Imparato : “Vuole penalizzare Michael” : Michael Terlizzi, il padre Franco si scaglia contro Cristian Imparato al Grande Fratello Franco Terlizzi è tornato a difendere il figlio Michael, attualmente rinchiuso nella Casa del Grande Fratello 16. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non ha approvato le insinuazioni di Cristian Imparato. Il cantante siciliano, ex vincitore del talent show Io Canto, dopo aver […] L'articolo Franco Terlizzi attacca Cristian Imparato: ...

Michael Terlizzi al GF 2019 difeso dal padre FRANCO : “E’ difficile…” : Grande Fratello, Michael Terlizzi: le ultime dichiarazioni del padre Franco L’ingresso di Michael Terlizzi nella Casa di Cinecittà non è certo passato inosservato ai più. Difatti il giovane ha conquistato tutti i telespettatori per la sua educazione e gentilezza. E proprio a tal proposito suo padre Franco Terlizzi, in un’intervista a 361 Magazine, ha dichiarato: “È difficile non voler bene a Michael. Se qualcuno parla male di ...

Michael Terlizzi si confessa al Gf - papà FRANCO : “Aveva bisogno di andare via da casa” : Grande Fratello, Franco Terlizzi parla del figlio Michael: le ultime dichiarazioni Franco Terlizzi ha parlato del figlio Michael al Grande Fratello. Il giovane ha cominciato non facilmente il percorso nel reality show, probabilmente per insicurezze sue e non per demerito degli altri. Michael si trova molto bene con gli altri concorrenti del Gf 16, non […] L'articolo Michael Terlizzi si confessa al Gf, papà Franco: “Aveva bisogno di ...

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi : "Non sono gay - mi manca mio padre FRANCO" (video) : Michael Terlizzi, nel corso della seconda puntata del 'Grande Fratello 16', ha avuto la possibilità di ascoltare le dichiarazioni, rilasciate, ieri pomeriggio, a 'Domenica Live', dal padre Franco. Il personal trainer sarebbe pronto a riabbracciare il figlio se dichiarasse, al mondo intero, di essere omosessuale.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Michael Terlizzi: "Non sono gay, mi manca mio padre Franco" (video) pubblicato su ...

Grande Fratello - il dramma di FRANCO TERLIZZI in diretta : 'Mio figlio non è gay' - poi scoppia a piangere : Emozioni forti a Domenica Live . Nel salotto di Barbara D'Urso si parla, ovviamente, di Grande Fratello e uno dei temi è la presunta omosessualità di Michael Terlizzi , l'aitante modello su cui il ...

Grande Fratello 16 - FRANCO TERLIZZI a Domenica Live : "Se mio figlio dovesse essere gay non sarebbe un problema" : Le insinuazioni di Christian Imparato su una presunta omosessualità di Micheal Terlizzi e la seguente smentita di quest'ultimo durante una conversazione con Kiko Nalli ("Queste battutine che fa potrebbero far male a mio padre e mia madre. Io non sono assolutamente gay") è stato uno degli argomenti del talk di Domenica Live sulle vicende del Grande Fratello 16 nate in questa prima settimana del reality show. Ad essere chiamato a commentare ...

Grande Fratello - il dramma di FRANCO TERLIZZI in diretta : "Mio figlio non è gay" - poi scoppia a piangere : Emozioni forti a Domenica Live. Nel salotto di Barbara D'Urso si parla (ovviamente) di Grande Fratello e uno dei temi è la presunta omosessualità di Michael Terlizzi, l'aitante modello su cui il coinquilino della casa Cristian Imparato nutre più di un dubbio. In studio da Carmelita c'è il papà di Mi

Domenica Live - FRANCO TERLIZZI piange : “Mio figlio ha un problema” : Franco Terlizzi si commuove a Domenica Live pensando al figlio A Domenica Live, Barbara d’Urso non poteva non parlare della discussione avuta tra Cristian Imparato e Michael Terlizzi, riguardante la sessualità di quest’ultimo. In studio, ovviamente, non poteva mancare Franco Terlizzi, padre del concorrente del Grande Fratello. Franco, oltre a smentire categoricamente le voci che vedrebbero il figlio omosessuale, si è commosso negli ...