optimaitalia

(Di lunedì 6 maggio 2019)Da alcuni giorni a questa parte si è venuto a creare un vero e propriotraed il gruppo denominato "Which?", per quanto riguarda ladel cosiddetto iPhone XR. In questi giorni abbiamo parlato del device soprattutto dal punto di vista commerciale, come abbiamo avuto modo di riscontrare con le offerte Euronics tramite l'apposito articolo. Oggi 6 maggio, però, tocca concentrarsi su un altro aspetto che potrebbe interessare sia i potenziali acquirenti del device, sia chi ha già deciso di portarselo a casa.In queste ore, infatti, possiamo concentrarci sulle statistiche fornite dae da questo staff per quanto concerne le ore di conversazione che lo stesso iPhone XR consente agli utenti con un ciclo di ricarica. L'accusa è abbastanza pesante, perché se da un lato il colosso di Cupertino fa sapere che il dispositivo riesce a raggiungere la soglia delle 25 ...

GioPao9 : False le informazioni sulla batteria dell’#iPhoneXR: conflitto tra Apple e “Which?” - OptiMagazine : False le informazioni sulla batteria dell’iPhone XR: conflitto tra Apple e “Which?” - MariaGa59611050 : @ATimossi @chetempochefa @fabfazio @matteosalvinimi Intende riferirsi a quello che ruba il Capitone a noi italiani… -