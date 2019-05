Energia | ENEA brevetta tecnologia per produrre idrogeno e metano da acque reflue dei

Energia - Eni ed ENEA si uniscono per la ricerca sulla fusione : Eni ed ENEA insieme nella ricerca sulla fusione a confinamento magnetico , per ottenere Energia pulita, sostenibile e sicura con il meccanismo con cui viene prodotta Energia nel Sole. Il Presidente ...

Energia pulita - sostenibile e sicura : Eni ed ENEA si uniscono per la ricerca sulla fusione : Il Presidente dell’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile Federico Testa e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un protocollo d’intesa che apre la strada alla collaborazione nella ricerca sulla fusione a confinamento magnetico, per ottenere Energia pulita, sostenibile e sicura con il meccanismo con cui viene prodotta Energia nel Sole. In particolare, ...

Energia : accordo ENEA-SGI per progetti di decarbonizzazione del sistema energetico : ENEA e SGI (Società Gasdotti Italia SpA) hanno siglato un accordo quadro per realizzare progetti pilota con l’impiego della tecnologia Power to Gas (P2G), un processo innovativo di accumulo di Energia che consente di produrre gas alternativi tramite l’Energia elettrica generata in surplus da fonti rinnovabili. “Il nostro principale obiettivo è dimostrare l’operatività su scala industriale del sistema P2G che, grazie alla sua flessibilità, ...

Energia - Enea : "Consumi in aumento nel 2018" : Il 2018 ha visto un aumento nei consumi energetici in Italia , +1% rispetto all'anno precedente, soprattutto per i trasporti , nonostante il balzo in avanti della produzione idroelettrica, +31%, e un ...