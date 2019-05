Dimesso dall' ospedale | gli audio messaggi di Silvio Berlusconi | Ho temuto di non

Silvio Berlusconi Dimesso dall’ospedale : “Sto bene ma ho avuto paura” : Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Come sta ora e cosa gli era successo Era il 30 aprile quando Silvio Berlusconi veniva ricoverato per un’occlusione intestinale. Ora l’ex Premier ha potuto lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano e ha rilasciato alle telecamere e ai microfoni dei telegiornali le sue prime parole dopo la […] L'articolo Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale: ...

Berlusconi Dimesso dall'ospedale : 'Temevo di essere arrivato alla fine del girone' : Silvio Berlusconi sta bene. E' stato dimesso in mattinata dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 30 aprile per una occlusione intestinale. Il Cavaliere ha incontrato subito i giornalisti ...

Berlusconi Dimesso dall'ospedale : "Ora farò campagna elettorale" : “Ho avuto una bella paura, ma sto bene”. Silvio Berlusconi è stato dimesso questa mattina dal San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, ricoverato dallo scorso 30 aprile per una colica renale acuta, è uscito combattivo come sempre dall’ospedale. “L’ho promesso a chi mi ha curato: farò campagna elettorale per le elezioni europee solo nelle ultime due settimane prima del voto”, ...

Silvio Berlusconi è stato Dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove il 30 aprile era stato ricoverato e operato per un’occlusione intestinale. All’uscita dall’ospedale il leader di Forza Italia ha detto di stare bene e di avere intenzione di partecipare

Sto bene - farò campagna elettorale! Silvio Berlusconi Dimesso dall’ospedale : Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano e sta bene: "Adesso l'ho promesso a chi mi ha curato che farò campagna elettorale le ultime due settimane prima del voto. Così potrò mettermi in contatto bene con gli italiani e cercare di far sì che capiscano in che situazione siamo".

Brasile - Pelé Dimesso dall'ospedale : era stato ricoverato per un'infezione renale : Arrivano buone notizie dal Brasile, sulle condizioni di Pelé . O Rey , leggenda del calcio mondiale, è stato dimesso dall'Albert Einstein Hospital di San Paolo dove era stato ricoverato circa un paio ...

Il Dalai Lama è stato Dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato per un’infezione polmonare : Il Dalai Lama è stato dimesso dall’ospedale di Nuova Delhi, in India, in cui era stato ricoverato mercoledì a causa di un’infezione polmonare. A dare la notizia è stato il suo portavoce, Tenzin Taklha, che ad AFP ha detto anche che il Dalai Lama

Infezione polmonare per il Dalai Lama : è stato Dimesso dall’ospedale - sta meglio : Il Dalai Lama è stato ricoverato alcuni giorni fa presso l’ospedale di New Delhi per un’Infezione polmonare: il suo portavoce ha reso noto che il leader spirituale è stato dimesso. Il premio Nobel per la pace “ha lasciato l’ospedale alle 8:00 (ora locale). E sta molto bene ora“. L'articolo Infezione polmonare per il Dalai Lama: è stato dimesso dall’ospedale, sta meglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Pelé Dimesso dall’ospedale - arrivano gli auguri di Maradona [FOTO] : “O Rei” Pelé, 78 anni, è stato dimesso ieri dall’American Hospital di Parigi, dove era da una settimana a causa di una infezione alle vie urinarie. Tornato in Brasile, è stato ricoverato a San Paolo ma solo per ulteriori accertamenti. Tra gli auguri di una pronta guarigione, ci sono anche quelli di Diego Armando Maradona, che ha postato su Facebook uno scatto d’annata con il campione brasiliano: “Oggi ...

Pelé Dimesso dall’ospedale di Parigi : La leggenda del calcio brasiliano Pelé è stato dimesso oggi dall'ospedale Parigino dove era stato ricoverato per una infezione delle vie urinarie. Secondo quanto pubblicato dai media brasiliani il 78enne ex calciatore, ricoverato lo scorso 2 aprile all'American Hospital di Parigi dopo un evento organizzato dal Paris Saint Germain, partirà oggi stesso per il Brasile. Ieri Pelé ha ricevuto una visita del connazionale Neymar. L'infezione alle vie ...

Fiorentina - Stefano Pioli si è Dimesso dalla panchina viola : al suo posto arriva Emiliano Bigica : Stefano Pioli ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha comunicato la sua decisione questa mattina con una raccomandata che arriverà a breve al club viola. Nell'attesa di un nuovo allenatore, la Fiorentina ha deciso di affidare la guida della squadra al tecnico della

Pelé è stato Dimesso dall'ospedale di Parigi - tornerà subito in Brasile : Pelé è stato dimesso dall'ospedale Parigino dove era stato ricoverato per un'infezione delle vie urinarie . Secondo quanto riportano i media brasiliani 'O Rei', ricoverato lo scorso 2 aprile all'...

Pelè torna a casa : è stato Dimesso dall'ospedale di Parigi : ''O Rey torna a casa. Debellata l'infezione alle vie urinarie, i medici hanno dato l'ok a Pelè che è stato dimesso dall'ospedale Parigino. A quanto riportano i media brasiliani la legenda del calcio ...

Pelé Dimesso dall’ospedale di Parigi dopo l’infezione alle vie urinarie : A quanto riportano i media brasiliani Pelé, ricoverato lo scorso 2 aprile all’American Hospital di Parigi dopo un evento organizzato dal Paris Saint Germain, è stato dimesso e partirà oggi stesso per il Brasile. Era stato ricoverato per una infezione delle vie urinarie. Ieri ha ricevuto una visita del connazionale Neymar. Pelé, 78 anni, è l’unico giocatore ad aver vinto 3 mondiali, in carriera ha giocato 1363 partite ...