600 razzi lanciati da Gaza | Israele risponde con attacchi aerei

laragnatelanews

(Di lunedì 6 maggio 2019)Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che “massicci contro elementi terroristici” acontinueranno dopo che i militanti nell’enclave costiera hanno sparato circa 600versoParlando alla riunione settimanale del Gabinetto di domenica mattina, Netanyahu ha dichiarato: “Hamas ha la responsabilità non solo dei suoie azioni, ma anche delle azioni della Jihad islamica, e sta pagando un prezzo molto pesante per questo“.ha finora risposto consu 260 obiettivi in ​​tutta, secondo l’Israel Defence Forces (IDF).Tre israeliani sono stati uccisi, secondo l’organizzazione di salvataggio e recupero ZAKA e l’ospedale Barzilai di Ashkelon. Quattro militanti palestinesi sono stati uccisi nei raid, secondo gli ufficiali sanitari di, così come ...

Agenzia_Ansa : Oltre 600 razzi e colpi di mortaio da #Gaza contro #Israele, con nuovi morti. Centrato l'ospedale di Ashkelon. I mo… - MediasetTgcom24 : Gaza, oltre 600 razzi e colpi di mortaio sparati contro Israele #gaza - TgLa7 : Altissima la tensione in Medioriente: 600 razzi da Gaza, raid e decine di morti. Onu e Ue: stop attacchi -