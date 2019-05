5 maggio Fazio batte Iene e New Amsterdam Bene Giletti | crolla Petrelluzzi

Ascolti Tv 5 maggio 2019 - Fazio vince la serata ma in scia ci sono Le Iene da record : Ascolti Tv di domenica 5 maggio 2019. Su Rai1 Che Tempo Che Fa sfiora i 4 milioni di media spettatori e il 16% di share. Tra gli ospiti della serata anche Alessia Marcuzzi. Il Tavolo fa il 13,4%. Su ...

Ascolti TV | Domenica 5 maggio 2019. Fazio 15.9%-13.4% - New Amsterdam 11%. Record Iene (13.4%) : Alessia Marcuzzi ospite di Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 5 maggio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 in prima visione assoluta New Amsterdam, con tre episodi, ha raccolto davanti al video 2.340.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Che Tempo Che Fa - ospiti del 5 maggio 2019 : Salvini diserta e Fazio ospita Aboubakar Soumahoro e il prete della Mar Jonio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in piena campagna elettorale per Comunali, Regionali ed Europee 2019, decide di non andare ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella settimana che toccherebbe alla Lega Nord (subordinando peraltro la sua presenza al taglio dei compensi per il conduttore del programma) e il padrone di casa imbastisce una puntata perfetta per non far sentire la mancanza del 'perduto' ospite. ...

Fazio con Alec Baldwin e Saviano o NCIS? La tv del 5 maggio : Tra gli ospiti di stasera per parlare di politica, economia, costume e società ci saranno Maurizio Gasparri, Luca Telese, Ilona Staller, Mario Giordano, Carlo Giovanardi, Stefania Andreoli, Leonardo ...

Oroscopo 7 maggio : giornata movimentata per il Toro - soddisfazioni per Vergine : Nella giornata di martedì 7 maggio, il pianeta Marte sarà nel segno dei Gemelli, regalando soddisfazioni in ambito lavorativo. Urano e Nettuno saranno invece nei gradi del Toro, ricaricandoli di energia. Giove continuerà il suo moto verso il segno del Sagittario, mentre Saturno e Plutone rimarranno stabili nel segno del Capricorno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di martedì 7 maggio 2019. Previsioni ...

Salvini : "Fazio mi ha invitato il 5 maggio a Che tempo che fa. Se ti dimezzi lo stipendio - ci vengo" : "Non voglio fare nessun riferimento a Fabio Fazio... Non mi interessa se guadagna 2, 3, 4 milioni di euro l'anno, perché sono tutti meritati... Da Fazio non vado ospite da una vita, perché secondo me è fazioso.... Fazio è leggermente fazioso. Mi ha invitato domenica 5 maggio, io gli avrei detto no ma siccome ho tempo ancora per decidere gli ho detto: 'Se ti dimezzi lo stipendio, ci vengo'. Vediamo...". Matteo Salvini, con queste parole ...

Oroscopo 7 maggio : soddisfazioni lavorative per Gemelli e Vergine : Martedì 7 maggio 2019 Marte e la Luna saranno in Gemelli, mentre il Sole, Urano e Mercurio si troveranno nel segno del Toro. Saturno e Plutone stabili in Capricorno e Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Lavoro al top per Gemelli Ariete: confusi. Astri poco concilianti quelli in onda questo martedì per i nati del ...