20 ANNI DI ATTIVITA' IN QUOTA DEL CAI DI CASTROVILLARI

Disastro di Chernobyl : dopo 33 ANNI ancora tracce di radioattività in Canton Ticino : Alle 01:24 del 26 aprile 1986 un guasto al reattore numero 4 della centrale atomica di Chernobyl, nei pressi di Kiev in Ucraina, provoca il più grande incidente della storia dell’energia nucleare. La nube radioattiva che si sviluppa investe tutta l’Europa provocando una serie di conseguenze nella popolazione. A distanza di 33 anni uno studio svizzero ha rilevato ancora tracce di radioattività nei funghi e nella selvaggina del Canton ...

Oil - in Giornata sicurezza lavoro 2019 il punto su 100 ANNI attività : Ginevra, 26 apr. (Labitalia) - La Giornata mondiale sulla sicurezza sui luoghi lavoro di quest'ann[...]

Lavoro : Oil - in Giornata sicurezza 2019 il punto su 100 ANNI attività : Così l'Organizzazione internazionale del Lavoro, annuncia che domenica 28 aprile sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata mondiale sulla sicurezza sui luoghi Lavoro, che quest'anno coincide con ...

Iran - gravi perdite e dANNI a seguito delle alluvioni : al via le attività di ricostruzione : Oggi la Guida suprema Iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dato sua approvazione alla richiesta del presidente Hassan Rohani di utilizzare risorse del Fondo per lo sviluppo nazionale. Al fine di finanziare le attività di ricostruzione dopo le gravi inondazioni che hanno colpito il Paese nell’ultimo mese, provocando almeno 76 morti e oltre 220 mila di sfollati. E’ quanto riferisce il sito ufficiale di Khamenei, secondo cui la ...

Foligno - Sauro Alessi festeggia 25 ANNI di attività cantando in favore dell'Aism : Tutti spettacoli organizzati in varie location della città della Quintana, a partire da Piazza della Repubblica, al Parco dei Canapè, Campo de li Giochi, Palapaternesi, Auditorium, Teatro San Carlo, ...

Saluzzo : "I 50 ANNI di attività del Comando Tutela Patrimonio Culturale" : Nei prossimi mesi sono attesi altri importanti personaggi nel campo delle arti, della scienza e dell'informazione, tutti pronti a raccontarsi sotto gli occhi attenti di Silvio Pellico. Le conferenze ...

Adozioni - Palazzo Chigi : “Il ministro Fontana non ha mai rimesso le deleghe. Blocco delle attività e dANNI alle famiglie” : Lorenzo Fontana non ha mai rimesso le deleghe per le Adozioni. Ma ha bloccato le attività amministrative “con conseguenti pregiudizi per le famiglie italiane”. È scontro tra la presidenza del consiglio e il ministro della Lega. Dopo il caso del patrocinio al congresso di Verona, il premier Giuseppe Conte entra di nuovo in rotta di collisione con il ministro della Famiglia. Il motivo? Il caso sulle Adozioni, scoppiato nel governo nel ...

Salto con gli sci - si ritira Sebastian Colloredo! A 31 ANNI l’azzurro lascia l’attività agonistica : Sebastian Colloredo dice basta: l’azzurro del Salto con gli sci lascia le competizioni agonistiche a 31 anni, dopo aver preso parte a quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali ed otto dei Mondiali. Tesserato per le Fiamme Gialle, esordì in Coppa del Mondo nel 2005 in una gara a squadre. In Coppa del Mondo vanta un ottavo posto quale miglior risultato individuale, mentre è salito sul podio nella prima prova a squadre miste nella storia del ...

Trame Il paradiso delle signore : Antonio e GiovANNI pronti per una nuova attività : Le vicende dei personaggi della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani. Nuovi colpi di scena sono pronti a regalare dei cambiamenti intorno alle Trame dei prossimi appuntamenti, che vedono al centro delle attenzioni il personaggio di Riccardo. Gli spoiler degli appuntamenti in onda da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile svelano che Riccardo farà ritorno nella sua abitazione, ...

Ospedale Bambino Gesù - per i 150 ANNI di attività un documentario su Tv2000 : ... dove il Bambino Gesù fa formazione, perché il sapere di tanti giovani ricercatori e eccellenze mediche sia donato a tutti i bambini del mondo. Ne è un esempio Davide, che ha vinto una battaglia ...

Taverna Estia festeggia 20 ANNI di attività : Un bell'en-plein per un locale che riesce ad attirare in un'area non certo focalizzata sul turismo ospiti in arrivo da tutto il mondo che qui trovano una cucina piena di sapori, decifrabile, è un ...

Firenze. La trattoria La Mescita festeggia gli oltre 100 ANNI di attività : Patrimonio di Firenze da tutelare e di cui andare fieri. E’ la trattoria La Mescita. Alla storica struttura gigliata è