VIDEO Napoli-Cagliari 2-1 | Highlights | gol e sintesi Insigne e Mertens rimontano

(Di domenica 5 maggio 2019) Il Napoli blinda il secondo posto, rimontando il Cagliari in piena zona Cesarini: il posticipo serale della 35ma giornata della Serie A di calcio fa felici i partenopei e rinvia la festa salvezza dei sardi. Alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al minuto 85, infine è decisivo il rigore messo a segno da Insigne in pieno recupero. Napoli-Cagliari 2-1 IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DI PAVOLETTI الدوري الإيطالي : نابولي 0 × 1 كالياري .. بافوليتي .. pic.twitter.com/TPSR0RMLkI— متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019 LA RETE DEL PAREGGIO DI MERTENS الدوري الإيطالي : نابولي 1 × 1 كالياري .. ميرتينس .. pic.twitter.com/yGIyiF3l3L— متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019 IL RIGORE DECISIVO DI INSIGNE

