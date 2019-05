Ronaldo e il suo miglior partner d' attacco | ' È stato Luc Nilis'

La 'cazzima' di Izzo per fermare Ronaldo : il Torino si affida al suo numero 5 : ... poco male però per la Juventus e per il suo numero 7 che, su calcio di rigore, trovò comunque il modo di essere decisivo sull'economia della partita. Il duello tra Izzo e Cristiano Ronaldo si ...

Che tempo che fa - Allegri “svela” i segreti del suo spogliatoio. Littizzetto : “Cristiano Ronaldo com’è messo a falli?” : Ospite di Che tempo che fa, su Rai1, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si è “seduto” in panchina con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio e si è prestato alle domande ironiche dell’attrice e comica torinese: “Cristiano Ronaldo com’è messo a falli? E Dybala, sotto la doccia, lo hai mai visto?”. Video Rai L'articolo Che tempo che fa, Allegri “svela” i segreti del suo spogliatoio. ...

Cristiano Ronaldo il ‘romantico’ : il post social di CR7 per il suo primo Scudetto con la Juventus è emozionante : Le bellissime parole di Cristiano Ronaldo sui social dopo la vittoria del suo primo Scudetto con la Juventus Nonostante la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus si sta godendo la vittoria dell’ottavo Scudetto consecutivo. Grazie al successo di oggi, allo Stadium, sulla Fiorentina Cristiano Ronaldo ha conquistato il suo primo Scudetto in bianconero. Un traguardo che rende l’attaccante portoghese ...

Cristiano Ronaldo - terremoto alla Juventus : già scritta la data del suo addio - sarà rivoluzione : Dopo il crac in Champions League con l'Ajax, è terremoto alla Juventus. Voci su Massimiliano Allegri , confermato da Andrea Agnelli ma che potrebbe saltare a fine stagione. Poi indiscrezioni su ...

Ronaldo è furibondo - voleva una Juve diversa. Dalle scelte di Allegri al suo futuro... : LE scelte DI Allegri - voleva una Juventus diversa, racconta la Gazzetta dello Sport, meno bloccata in tatticismi fuori dal suo stile di gioco. Avrebbe voluto sicuramente in campo Joao Cancelo , più ...

Ajax Juve - 12 anni fa il primo gol di Ronaldo in Champions : i suoi numeri da record : Il primo fu con un destro a battere la Roma. Il numero 125 di testa alla Johan Cruijff Arena. In mezzo dodici anni esatti: dal 10 aprile 2007 al 10 aprile 2019, la bellezza di oltre quattromila e ...

Cristiano Ronaldo - clamoroso : “CR7 Arena” - lo stadio avrà il suo nome! : Cristiano Ronaldo si prepara ad entrare nella storia dello Sporting Club de Portugal. Secondo quanto trapelato dal Portogallo e come riportato da “O’Jogo”, il club vorrebbe intitolare all’attaccante portoghese il suo stadio. “CR7 Arena“: questo il nuovo potenziale nome dell’attuale Josè Alvalade. Una scelta per consentire al club nuovi spiragli economici e nuovi introiti pubblicitari. […] More

Juventus - Ronaldo : CR7 : che boom di follower! Ecco il suo impero social : Sta cercando di bruciare le tappe per recuperare dall'infortunio ed esserci mercoledì nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. E mentre i tifosi della Juventus attendono di ...

Ronaldo infuriato con il ‘suo’ Valladolid - il Fenomeno potrebbe tornare in campo per… tirare i rigori : Il presidente del club spagnolo è arrabbiato con i suoi giocatori per i troppi errori commessi dal dischetto Rivedere Ronaldo il Fenomeno in campo? potrebbe essere, stando almeno all’intervista rilasciata insieme a Neymar Jr ai microfoni della trasmissione Otro. L’ex giocatore brasiliano ha rivelato di essere infuriato con i giocatori del Valladolid, club di cui è presidente, per i troppi errori commessi dal dischetto in questa ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - i bookmakers scommettono sulla data del suo rientro : Cristiano Ronaldo si sa, monopolizza l’attenzione mediatica, tanto da portare i bookmakers a quotare anche la data del rientro in campo Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso anche i bookmaker: dopo l’Infortunio muscolare nella gara del Portogallo contro la Serbia, gli analisti Sisal Matchpoint hanno aperto le scommesse sul suo rientro lampo, tra due settimane, nell’andata dei quarti di finale in Champions contro ...

Juve - Ronaldo è sereno : a Lisbona con Georgina nel suo hotel : TORINO - Ronaldo è ancora a Lisbona . L'attaccante della Juve che ieri si è infortunato alla coscia destra con la sua nazionale, è rimasto nella capitale portoghese. Questa mattina ha fatto colazione ...

Calcio - Cristiano Ronaldo indagato dall’UEFA per condotta impropria dopo il suo gesto : Il 21 marzo la Commissione Disciplinare dell’UEFA si riunirà per discutere del caso Ronaldo: il portoghese è stato messo sotto inchiesta dall’organismo europeo per il gesto al termine della gara vinta per 3-0 contro l’Atletico Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Il lusitano, che in quella gara aveva messo a segno una tripletta, a fine match aveva voluto rispondere ad un gesto simile ...

Messi contro Ronaldo - una sfida infinita a suon di gol e magie : Tripletta, il mondo juventino caricato sulle spalle prima, durante, dopo la partita. Il sigillo del fuoriclasse, l'uomo della Champions League, sollevata cinque volte. Sempre da protagonista. Otto ...

Champions League - Cristiano Ronaldo a rischio squalifica : c’è una differenza tra il suo gesto e quello di Simeone : Cristiano Ronaldo a rischio squalifica dopo l’esultanza alla Simeone che è adesso sotto l’attenta analisi del giudice sportivo dell’Uefa Cristiano Ronaldo al centro di un vero e proprio caso dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid. Il fenomeno portoghese ha trascinato i suoi ai quarti di finale grazie ad una tripletta da favola, ma la sua esultanza continua ad alimentare un dibattito notevole e potrebbe ...