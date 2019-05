Maltempo | turista morto a Marsala Un disperso nel fiume Mincio | tornata neve e freddo

Maltempo - auto nel Mincio : un disperso. Morto turista a Marsala. LIVE | : Disagi e danni al Nord ma non solo. Bufera di vento e pioggia sul Lago di Garda, voli dirottati da Malpensa ad Orio, chiuso il duomo di Vigevano dopo la caduta di calcinacci. Centinaia di interventi ...

Maltempo Sicilia : turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala : Un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf a Marsala, in provincia di Trapani. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il 40enne era insieme a un un gruppo di amici quando una folata improvvisa di vento lo ha fatto volare via: si è schiantato contro un’auto parcheggiata sulla riva. L'articolo Maltempo Sicilia: turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - si ribalta barca : morto turista francese in Sardegna. Pioggia e vento in tutta Italia : a Palermo tettoie staccate : Un turista di nazionalità francese è morto al largo di Porto Corallo, in provincia di Cagliari, dopo che la barca a vela su cui si trovava è stata ribaltata dal forte vento di scirocco: salva la donna che si trovava con lui e il loro cane. Il corpo dell’uomo è stato trovato solo più tardi incagliato tra gli scogli: vittima del Maltempo che ha colpito la Sardegna nel giorno di Pasquetta. Come da previsioni, il cielo nero, la Pioggia e appunto il ...

