TelevideoRai101 : Maltempo, allarme coldiretti per frutta - alcinx : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine. Nelle zone interessate stese reti a p… - Ossmeteobargone : RT @allarmemeteo: #AllarmeMeteo «giallo»: #gelo Cantoni coinvolti: TG, ZH, BL, SO, JU, SH, AG, LU, BS e BE *Maggiori informazioni : http… -