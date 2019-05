Il tributo dell' Europa

Fabrizio De André incontra l’indie in Faber Nostrum - un tributo della nuova musica italiana da Gazzelle agli Ex-Otago (recensione) : C'è tutto il mondo indie in "Faber Nostrum", una delle novità musicali più attese di aprile. Non necessariamente una novità né una mossa discografica necessaria, piuttosto una finestra sul nuovo cantautorato italiano, quel pianeta apparentemente intoccabile e blindato, ma dal quale prima o poi tutti attingono. Ce ne eravamo accorti nello stile canoro di Francesco Bianconi dei Baustelle - non presenti nella raccolta - e nelle parafrasi di Appino ...

Taglio delle emissioni - Ministro Costa : “Dall’Italia un contributo fondamentale” : “Oggi è una giornata importante nel percorso intrapreso con convinzione, dal nostro Paese e dall’Europa, di lotta ai cambiamenti climatici: l’Unione ha infatti detto sì, in via definitiva, alle nuove norme sulle emissioni di biossido di carbonio per le auto e i veicoli commerciali leggeri, e siamo soddisfatti del contributo fondamentale dato dall’Italia, che si è impegnata fortemente affinché venissero messi nero su bianco obiettivi più ...

Guttuso - il tributo della 'sua' Varese in maggio con la mostra : La mostra affronterà la poetica di Guttuso sotto i diversi aspetti e tematiche caratteristici del suo lavoro, dalla sensibilità sociale e politica fino alle passioni, su tutte quella per lo sport. ...

Editoria - Crimi : “Basta con contributo diretto. Serve nuovo modello per rilanciare settore - non per farlo bivaccare” : “Se l’idea è continuare a pensare che l’unica forma per sostenere l’Editoria è il contributo diretto non ci siamo. Dobbiamo guardare al futuro, il mondo sta cambiando. Possiamo dare un contributo diretto per 10 anni e tra 10 anni staremo di nuovo qui a parlare di un settore in crisi. Bisogna dare un taglio al modello che è stato utilizzato fino ad adesso e creare un modello nuovo per il rilancio del settore, non per ...

Perù : mons. Cabrejos - Trujillo - - "il contributo dell'Università per un Paese più integrato ed equo" : ... che è uno spazio privilegiato per sviluppare la conoscenza, per promuovere il dialogo interculturale, per umanizzare la scienza, armonizzare la scienza e la fede". mons. Cabrejos ha aggiunto che è ...

Ariana Grande : tributo a Mac Miller al primo concerto dello “Sweetener Tour” : <3 The post Ariana Grande: tributo a Mac Miller al primo concerto dello “Sweetener Tour” appeared first on News Mtv Italia.

CISTERNINO - Br - .TEATRO PAOLO GRASSI Stagione Teatrale 2018 - tributo a Gabriella Ferri - una delle voci italiane più amate : Da una valigia rossa " scrive Strabioli, da giornalista ora sempre più presente come autore nel mondo dello spettacolo - è nato un libro-album dove ho raccolto scritti,disegni, appunti,scarabocchi, ...

È in arrivo Faber Nostrum - il tributo della scena indie a Fabrizio De André con Lo Stato Sociale - Gazzelle e tanti altri : La gratitudine del mondo della musica al cantautore genovese continua con un tributo della scena indie a Fabrizio De André in uscita il 26 aprile. "Faber Nostrum", questo il nome della raccolta, è un progetto coordinato dal produttore Massimo Bonelli di iCompany ed è Stato condiviso anche dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus. Nelle scorse settimane avevamo ascoltato un'anteprima con la versione de Canzone dell'amore perduto eseguita ...