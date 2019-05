Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019)Suarez, in quest'ultimo periodo, sembra essere finita nel mirino di diversi inquilini del Grande Fratello 16: l'unica che al momento le è rimasta accanto è Serena Rutelli. Dopo i numerosi botta e risposta con Francesca De André che potrebbero costare una denuncia a quest'ultima, è stataVignali a scagliarsi contro la modella marocchina.La cestista 27enne in queste ore si è resa protagonista di un'uscita infelice e quantomai volgare nei confronti della Suarez (che in questo frangente preferiamo non riportare) che hato l'ira dei telespettatori....

ElisaDiGiacomo : GF, Valentina scatena l'ira del web: insulta Mila con gli stessi termini di Alberico Lemme - infoitcultura : Amici 18, Loredana Bertè scatena le polemiche: “Voglio una nuova sfida tra Mameli e Valentina giudicata solo dal te… - Auroraluzi_ : RT @benvlaugh: Loredana Bertè: odia Vincenzo, lo reputa un ballerino limitato e con poco talento, lo critica perché per lei è presuntuoso… -