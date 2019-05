Economia e ripresa | non sono i soldi che mancano | mancano idee unitarie di sviluppo

veronaeconomia

(Di domenica 5 maggio 2019) A - I fondamenti dell'sociale Un Governo e uno Stato bloccato da ideologie e approfittatori..... e l'langue. Non servono iper far ripartire l'Italia e le sue regioni, basterebbe il federalismo e che ogni componente di questa penisola, che come espressione geografica si chiama Italia, ...

Giorgiolaporta : Non potranno dire che si sono sbagliati; non potranno dire che il Paese cresca grazie al #GovernoConte, tantomeno c… - binottofranco : @catarvoyageur @riccardo_fra @giovo77 @Mov5Stelle È 3 anni che in piena ripresa economica mondiale andiamo avanti c… - MNdatv : RT @mat_brandi: Italia fuori dalla #recessione. Prima brutta notizia per i sinistrati. Cala la disoccupazione. Seconda brutta notizia per i… -