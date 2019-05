Cannavacciuolo a Domenica In Mara Venier | “Mi fai dei ca**iatoni”

lanostratv

(Di domenica 5 maggio 2019) AntoninoIn.: “Non cucino con te perché…” AIn dopo l’intensa intervista a Riccardo Fogli, il quale è ancora scottato dall’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi (della quale si è scusata anche Alessia Marcuzzi), è arrivato il momento dell’intervista ad Antonino, il grande chef stellato che da anni conduce Cucine da incubo Italia ed entra nelle case degli italiani (con una certà dfficoltà vista l’altezza) con garbo, una passione sfrenata per la cucina e un viso che non può non dare fiducia.ha tentato di fargli cantare una canzone (“Sei di Napoli, cantami qualcosa”) ma lo chef avrebbe preferito cucinare qualcosa (per la gioia del pubblico in studio). La conduttrice gli ha confessato che non avrebbe mai osato cucinare con lui perché “Mi fai dei ...

blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Domenica In: Cannavacciuolo, Fabrizio Moro e Riccardo Fogli tra gli ospiti di Mara Venier -