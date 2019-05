Barcellona | Bartomeu si coccola Messi | ' In campo fino ai 45 anni'

Barcellona - per Bartomeu Messi è eterno : “Potrebbe giocare fino a 45 anni” : Si è tornato a parlare con insistenza di lui, anche se in realtà nessuno ha mai smesso. Leo Messi sta trascinando il Barcellona verso una stagione straordinaria. Il presidente dei blaugrana, Josep Maria Bartomeu, esalta l’argentino in un’intervista al “Guardian”. Ecco le sue parole. “E’ un genio, è straordinario, anche se siamo ormai così abituati che lo consideriamo qualcosa di normale quando invece non ...

Barcellona - Bartomeu vuole un Messi infinito : “continuerà anche oltre il 2021” : Lionel Messi non ha ancora pensato alla data del suo ritiro che al momento sembrerebbe essere molto lontano secondo quanto rivelato da Bartomeu L’argentino Lionel Messi resterà a lungo termine al Barcellona. Ne è convinto il presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu che spera di estendere il contratto di Messi prima che scada nel 2021. “Perché sono sicuro che può continuare e che continuerà oltre il 2021. È incredibile, ma ...

Barcellona - Bartomeu blinda Rakitic dagli assalti dell’Inter : Barcellona, il presidente del club Bartomeu ha parlato della questione rinnovo per quanto concerne il centrocampista Rakitic Il presidente del Barcellona Josep Bartomeu, è tornato a parlare del futuro di Ivan Rakitic. Il croato è finito nel mirino dell’Inter nelle ultime sessioni di calciomercato, ma i blaugrana intendono ritoccargli l’ingaggio per convincerlo a restare alla corte di Valverde: “Rakitic ha un contratto con noi, ...

Calciomercato Barcellona - Bartomeu sul rinnovo di Rakitic : 'Vedremo a fine stagione' : Dici Rakitic e pensi al Barcellona , alla Croazia e al suo ruolo da tuttocampista. Insostituibile in mezzo al campo, segna e fa segnare, copre e imposta. Onnipresente, quest'anno ha giocato 44 partite ...

Barcellona - Bartomeu Messi per sempre - presto il rinnovo' : 'Lavoriamo per il futuro, perché Messi è il nostro leader, il miglior giocatore del mondo ma non ci sarà per sempre. Magari fra tre, quattro o cinque anni smetterà e dobbiamo prepararci. Ecco perché ...

Barcellona - Bartomeu : «Messi a vita al Barça - presto rinnoverà» : Messi rinnovo contratto – Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha dichiarato in un’intervista esclusiva a “Espn” che il suo desiderio è che l’argentino Lionel Messi rimanga legato al club per sempre e di avere intenzione di sedersi presto attorno a un tavolo con l’attaccante per definire il rinnovo di contratto. Quello attuale scadrà […] L'articolo Barcellona, Bartomeu: «Messi a vita al Barça, presto rinnoverà» è ...

Barcellona - il presidente Bartomeu annuncia : “presto l’incontro per il rinnovo di Leo Messi” : Il numero uno del club blaugrana ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Messi per parlare del rinnovo di contratto Il contratto di Lionel Messi con il Barcellona scadrà nel 2021, ma il presidente Bartomeu non vede l’ora di sedersi intorno ad un tavolo per discutere del rinnovo. AFP/LaPresse Ad annunciarlo è stato lo stesso numero uno del club blaugrana, intervenuto ai microfoni di ESPN per confermare come tra ...