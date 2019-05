Atp 250 di Monaco Baviera | Berrettini ko in finale con Garin

Tennis - Atp 250 Estoril 2019 : Filippo Baldi cede in due set a Pablo Cuevas - ma disputa una buona partita : Finisce di giovedì, dopo il ripescaggio come lucky loser causato dal forfait di Fabio Fognini, l’ATP 250 di Estoril (o meglio, di Cascais, di cui Estoril è una frazione) per Filippo Baldi. Il ventitreenne nato a Milano è stato sconfitto in quasi un’ora e mezza nel match di secondo turno che lo ha opposto all’uruguaiano Pablo Cuevas: 6-2 7-5 il punteggio finale per l’ex numero 19 del mondo, che nei quarti se la vedrà con ...

Tennis - Atp 250 Monaco 2019 : Matteo Berrettini supera l’ostacolo Denis Istomin e accede al secondo turno : Dopo il successo di Budapest, continua la corsa di Matteo Berrettini. Il romano, che da ieri è numero 37 del mondo, nel primo turno dell’ATP 250 di Monaco, in Germania, ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con il punteggio di 7-6(5) 6-3, ed al secondo turno si troverà di fronte uno tra il britannico Kyle Edmund e l’americano Denis Kudla (saldo dei precedenti negativo con entrambi). Il primo set rimane per una buona metà sul filo ...

Tennis - Atp 250 Monaco 2019 : Lorenzo Sonego domina - rischia - ma alla fine batte Henri Laaksonen e passa le qualificazioni : Lorenzo Sonego si qualifica per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Monaco. Il ventitreenne torinese ha battuto lo svizzero Henri Laaksonen, numero 3 del suo Paese, con il punteggio di 6-0 5-7 7-6(4). L’azzurro, per accedere al main draw, ha salvato due match point. Per Sonego, adesso, i quattro possibili accoppiamenti in tabellone sono rappresentati dal cileno Cristian Garin, dal tedesco Jan-Lennard Struff, dall’ungherese ...

Tennis - Atp 250 Budapest 2019 : Matteo Berrettini sconfigge Pablo Cuevas e si guadagna la terza semifinale in carriera : terza semifinale in carriera a livello ATP per Matteo Berrettini. A Budapest, l’azzurro si qualifica per il penultimo atto battendo in tre set (6-3 1-6 6-3) l’uruguaiano Pablo Cuevas, e non è l’unica buona notizia per lui. Il romano, infatti, rientrerà nei primi 50 del mondo, con gli stessi punti del bulgaro Grigor Dimitrov (985), ma classificato dietro di lui, e dunque al numero 49, una posizione che potrà soltanto cambiare in ...

Tennis - Atp 250 Houston 2019 : Christian Garin vince il suo primo torneo in carriera - Casper Ruud battuto al terzo set : E’ un giorno di festa per il Tennis in Cile: Christian Garin torna a regalare al Paese un torneo ATP a dieci anni di distanza da Fernando Gonzalez (Viña del Mar 2009). A soccombere, nella finale del 250 di Houston, è il norvegese Casper Ruud, battuto per 7-6(4) 4-6 6-3. Questa vittoria porta Garin nei primi 50 del mondo, e precisamente al numero 47, mentre Ruud si porterà, nel prossimo ranking, al 68° posto. L’inizio ...