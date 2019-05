ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Il verodidel sesto appuntamento condi Maria De Filippi arriva a notte fonda. In studio viene mostrato un filmato, in cui si riassume l’esperienza dei direttori artisticidentro il programma. Poi l’annuncio: i due artisti danno l’arrivederci. La loro esperienza finisce qui. Non ci sono motivazioni particolari, né alla partenza dello show è stato specificato che la loro presenza sarebbe stata limitata a sei puntate. Il giallo si infittisce perchéaveva dichiarato, in data 29 marzo, sui social che sarebbe rimasto a Roma per sette settimane. Quindi l’ultima puntata per lui era fissata per il 17 maggio. Un altro giallo si aggiunge perché notoriamentechiude i battenti nella prima settimana di giugno.Detto ciò, con tutto rispetto per le due eccellenze nel mondo del pop e della lirica,non hanno di ...

IlContiAndrea : Ricky Martin e Vittorio Grigolo se ne vanno. È giallo: la popstar aveva dichiarato sarebbe rimasto 7 settimane a Ro… - TutteLeNotizie : Amici 18, colpo di scena: Ricky Martin e Vittorio Grigolo se ne vanno, eliminazione… - Noovyis : Un nuovo post (Amici 18, colpo di scena: Ricky Martin e Vittorio Grigolo se ne vanno, eliminazione congelata per Ma… -