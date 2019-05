Vela | Semaine Olympique Française 2019 | Daniele Benedetti e Marta Maggetti sprofondano in

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) Dopo cinque giornate esaltanti di regate di flotta, l’Italia esce in maniera negativa dalle Medal Race che hanno chiuso il programma della 51esima, appuntamento di rilievo del calendario velistico internazionale disputato nella località francese di Hyeres. I due azzurri che potevano ancora sperare in un posto sul podio hanno faticato oltremodo nella prova decisiva, in ogni caso il bilancio non può che essere positivo per la selezione tricolore alla luce del convincente trionfo di Mattia Camboni nell’RS:X maschile.Il Campione Europeo del 2018 ha dominato in lungo e in largo la manifestazione rifilando ben 30 punti al primo degli inseguitori in seguito al buonissimo (e ininfluente) terzo posto raccolto nell’ultima gara della settimana. Il francese Thomas Goyard è riuscito a conservare la piazza d’onore in classifica generale grazie al ...

