Un pulmino per diversamente abili ad Ispica

Sutera - nel borgo siciliano dell’accoglienza bruciato il pulmino per i migranti : “Clima di odio senza precedenti” : “Vorremmo poter dire che è stato un incidente, ma non è quello che sembra dai primi rilievi. Comunque siano andate le cose, se qualcuno ha pensato di intimidirci sappia che non ci è riuscito. L’associazione i Girasoli non ha paura di qualche vigliacco e continuerà a lavorare per un mondo più giusto e più bello”. A dare la notizia nei giorni scorsi dell’incendio al pulmino usato per il progetto Sprar nel borgo di Sutera (Sicilia), è stata la ...