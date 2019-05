U&D | Maria De Filippi sospende le scelte dei tronisti in prima serata

Registrazione U&D del 24 aprile - Stefano insulta Tina : 'Fai schifo' - Maria potrebbe censurare : In questi giorni, in particolar modo mercoledì 23 aprile, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata in questione è stata tra le più movimentate di questa intera stagione. Il motivo di tale sgomento risiede nelle innumerevoli discussioni e segnalazioni che sono pervenute su alcuni protagonisti del talk show. Ad animare maggiormente gli animi ci hanno pensato Stefano e Simona. I due esponenti si stanno ...

U&D - Angela Di Iorio : 'Tornerò in studio solo se Maria mi chiederà scusa' : Angela Di Iorio è una delle ex dame di Uomini e Donne che da poco ha abbandonato il programma. La donna è stata molto criticata durante il suo percorso all'interno della trasmissione di Maria De Filippi per via delle sue aspirazioni ad un uomo benestante che le permettesse di viaggiare e divertirsi. Gli opinionisti Gianni Speri e Tina Cipollari si sono spesso scagliati contro di lei, ma anche il pubblico da casa e in studio non è apparso molto ...

Il cavaliere Ronza di U&D cacciato da Maria De Filippi nella puntata di ieri : Maria De Filippi, notissima conduttrice del programma di Canale 5 'Uomini e Donne', si è sempre battuta per il rispetto e la difesa dei suoi collaboratori che lavorano quotidianamente per la realizzazione delle sue trasmissioni. Proprio nella puntata in onda ieri abbiamo visto che la donna ha deciso di cacciare dal reality Gian Battista a seguito di un suo comportamento sbagliato nei confronti di una collaboratrice del programma. Gianni racconta ...

Gossip U&D - Andrea Cerioli e la verità su Maria De Filippi : 'Non devo sviolinare nessuno' : Andrea Cerioli è stato sicuramente uno dei tronisti più amati dell'ultima edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, dove è riuscito a trovare nuovamente l'amore. E in queste ore Andrea ha scelto di rispondere alle domande dei tantissimi fan che gli sono state fatte sui social, tra cui quelle inerenti il suo rapporto con Maria De Filippi, la padrona di casa della trasmissione pomeridiana Mediaset che per ben due ...

U&D : Maria De Filippi butta fuori Gian Battista : Oggi andrà in onda l'ormai celebre show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel suo terzo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono over. Stando alle anticipazioni che trapelano online, nella puntata odierna, pare che Maria De Filippi sarà costretta a cacciare via dalla trasmissione il cavaliere Gian Battista Ronza. Uomini e Donne: ecco perché Gian Battista Ronza uscirà dalla trasmissione Secondo le ultime anticipazioni ...

U&D Over - Maria De Filippi tra Riccardo e Ida : 'A lui fa star male non essere amato' : La puntata di martedì 26 marzo del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne Trono Over ha visto ancora una volta protagonisti il cavaliere Riccardo Guarnieri e la dama Ida Platano, che ribadisce il fatto che il suo cuore non ha mai smesso di battere per il pugliese. Dopo la rottura con Ida, il cavaliere è tornato al Trono Over per voltare pagina e conoscere nuove dame, come Tiziana, che però nel corso dell'ultima ...

U&D - spoiler Over : la Galgani presa in giro da Stefano - Ronza cacciato da Maria : Clamorosi colpi di scena ci giungono dalle anticipazioni sulla registrazione del Trono Over di Uomini e donne avvenuta lo scorso 22 marzo e secondo le quali, Maria De Filippi avrebbe cacciato Gian Battista Ronza dal programma. Il tutto, dopo aver scoperto che l'uomo ha spintonato una sua collaboratrice dietro le quinte della trasmissione. Novità anche per la dama storica Gemma Galgani, la quale è uscita con un nuovo cavaliere molto più giovane ...

U&D spoiler : Maria obbliga Gian Battista ad abbandonare lo studio : Secondo le ultime indiscrezioni del giornale online Vicolo delle news, durante l'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, il programma tv pomeridiano presentato dalla romana Maria De Filippi, il corteggiatore Gian Battista è finito al centro di una bufera. Infatti, la moglie di Maurizio Costanzo appare davvero furiosa e decide di cacciare fuori dallo studio il cavaliere. Dunque, durante l'ultima registrazione del Trono Over è ...

Anticipazioni U&D - Maria caccia Gianbattista : avrebbe spinto una ragazza della redazione : Nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne trono over, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Proprio Maria avrebbe preso la decisione di cacciare Gianbattista dallo studio di U&D, reo a quanto pare, di aver alzato le mani all'indirizzo di una collaboratrice del people show pomeridiano. Tutto sarebbe iniziato con una discussione ...

Anticipazioni U&D : Gianbattista spinge un'autrice - Maria De Filippi lo manda via : È una puntata di Uomini e Donne a dir poco incandescente quella che è stata registrata giovedì, 21 marzo: il blog 'Vicolo delle News', infatti, ha anticipato che uno dei cavalieri del parterre è stato cacciato da Maria De Filippi in modo definitivo. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, la padrona di casa ha chiesto l'allontanamento di Gianbattista quando è stata messa al corrente di un gesto poco carino che quest'ultimo ha fatto ...