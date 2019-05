Treviso, scivola nel fiume e muore annegato: addio al “mago” Walter Busato

(Di sabato 4 maggio 2019), sessantottenne noto aper la sua goliardia e il suo modo di vivere sopra le righe, è stato trovato morto in un canale nel centro della città. Il corpo è stato trovato venerdì pomeriggio: probabilmente quell’uomo conosciuto da tutti come “il mago” è caduto accidentalmente in acqua.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...