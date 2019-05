Serie A | Juve-Torino 1-1 Oggi 70 anni dalla tragedia di Superga

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

LIVE Juventus-Torino - Derby Serie A in DIRETTA : i Granata cercano il colpo da Champions : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, anticipo della 35ma giornata di Serie A, nonché sentitissimo Derby della Mole che tiene con il fiato sospeso l’intero capoluogo piemontese. I Granata arrivano alla sfida sicuramente con grandi stimoli: gli uomini di Mazzarri sono reduci dal bellissimo successo casalingo per 2-0 contro il Milan e ora si trovano a soli tre punti da quel che sarebbe un clamoroso accesso in Champions League. I ...

Pronostici Serie A 35^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Juve e Milan vincenti in casa : Pronostici Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ...

Probabili Formazioni Juventus – Torino - Serie A 03/05/2019 : Probabili Formazioni Juventus – Torino, Serie A 03/05/2019Primo anticipo della giornata con il derby della Mole tra Juventus e Torino: granata alla ricerca di punti Europa per inseguire un sogno.Torino – Allegri si affida a Cuadrado e Bernardeschi per completare il tridente con Ronaldo. In porta ci sarà Szczensy, mentre Spinazzola e Cancelo saranno i terzini. Al centro Bonucci e Chiellini, mentre a centrocampo spazio per Pjanic, ...

Serie A - Roma : il club attende risposte - su Conte c'è la Juve di mezzo... : Antonio Conte, 49 anni. Afp A pensarci bene, in qualche modo c'è sempre la Juve nel destino di Antonio Conte. E non solo perché, in caso di frattura clamorosa tra Allegri ed il club bianconero, l'ex c.

Serie A - la classifica dei punti in casa : domina la Juve - male l'Atalanta : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato quanto prodotto in casa dalle squadre che lottano per la Champions League. A dominare, nel computo della Serie A, è comunque sempre la Juventus, che ha raccolto ben 47 punti all'...

Serie A Juventus - Khedira : intervento riuscito : TORINO - Sami Khedira è stato operato, con successo, in Germania. L'intervento di pulizia per via artroscopica sul ginocchio destro del centrocampista bianconero è riuscito alla perfezione: il tedesco ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Serie A - Inter-Juventus 1-1 : highlights e gol 34esima giornata - : Termina in parità il derby d'Italia: Nainggolan al 7' e Cristiano Ronaldo nella ripresa segnano le reti dell'incontro. Ottima la prova dei nerazzurri nel primo tempo, meglio i bianconeri nella seconda ...