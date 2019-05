Mourinho | che elogi a Messi | ' E' il Dio del calcio'

Mourinho contro tutti : “Klopp non vince mai nulla” - staffilate anche per Guardiola : Josè Mourinho non le ha mandate a dire a Klopp e Guardiola, dimostrando ancora una volta di non essere propriamente simpatico dal punto di vista dei colleghi Josè Mourinho durante il suo periodo di astinenza da panchina, si sta scatenando nel ruolo di opinionista tv. Ai microfoni di BeinSport ha infatti detto la sua in merito ad alcuni illustri colleghi, facendo come sempre molto discutere. “La mia filosofia dipende dalla situazione. Per ...

Mourinho si racconta : “Per qualcuno sono un bastardo. Il più forte? Mbappé. Vi svelo perché utilizzai ‘pirla’ il primo giorno all’Inter…” : Interessante intervista di José Mourinho su Dazn. Il tecnico portoghese ha affrontato diversi argomenti insieme alla giornalista Diletta Leotta. Ecco le sue parole. “I trofei sono la mia garanzia di successo, anche contro quelli che fanno di tutto per dimenticarlo, ma non e’ possibile dimenticarlo: l’ultimo mio trofeo e’ l’Europa League, un anno e mezzo fa, molti pensano siano passati vent’anni ma ne ...

Conte 'bacchetta' Mourinho per gesto all'Allianz : 'Doveva aver rispetto degli juventini' : La Champions League ha evidentemente lasciato degli strascichi in casa Juventus, con la posizione di Allegri che, per quanto confermata dal presidente Agnelli, non è del tutto sicura. Ovviamente si fanno diversi nomi come possibile sostituto del tecnico livornese: uno di questi è sicuramente Antonio Conte, l'ex giocatore e tecnico bianconero è uno degli più apprezzati dalla dirigenza bianconera in caso di addio di Allegri. A proposito del ...

Juve fuori dalla Champions - che stoccata di Mourinho verso i bianconeri! : “La Juve è stata un’altra squadra che ha permesso all’Ajax di giocare sfruttando i suoi punti di forza che sono la qualità e giocatori giovani fantastici, con un po’ più di esperienza rispetto a quella finale di Europa League“. Ai microfoni di RT Sport, Jose’ Mourinho critica i bianconeri per come hanno approcciato la doppia sfida di Champions con i Lancieri, battuti invece dal suo Manchester United ...

Champions League - Mourinho bacchetta la Juventus : “non hanno rispettato l’Ajax - vi spiego il loro grande errore” : Josè Mourinho critica la Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League contro l’Ajax: lo Special One sottolinea gli errori di atteggiamento dei bianconeri Una delle più grandi sorprese dei quarti di finale di Champions League è stata l’eliminazione della Juventus per mano dell’Ajax. I bianconeri, forti dell’1-1 dell’andata ad Amsterdam, sono stati sconfitti 1-2 a Torino, nonostante il gol iniziale ...

Conte difende la Juventus : che stoccata a Mourinho! : Conte Juventus- Antonio Conte, ospite questa sera alla trasmissione “E poi c’è Cattelan”, ha colto l’occasioe per lanciare una piccola frecciatina a Mourinho difendendo a spada tratta la Juventus dagli ultimi episodi dell’Allianz Stadium. Di fatto, come ricordano in tanti, Mourinho, al termine del match tra Juventus e Manchester United, ha sollevato le dita al […] More

Alba Parietti : “Un flirt con José Mourinho? Vorrei che diventasse realtà” : “E’ più interessante un intellettuale o un calciatore? Che domanda, non c’è paragone. Gli intellettuali sono molto più perve**i, i calciatori sono basici. Altrimenti mi sarei fidanzata con un calciatore”. Non usa mezzi termini Alba Parietti in un’intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato della sua vita privata e si è raccontata senza filtri. “Mi attribuiscono flirt con Vialli e Mourinho? Mi fa piacere perché loro sono i più ...

De Bruyne e l'aneddoto con Mourinho ai tempi del Chelsea : 'Abbiamo parlato solo due volte' : Tu puoi diventare facilmente uno dei cinque migliori giocatori del mondo. Top five. Senza problemi'. Ero scioccato. Ma quando Pep lo ha detto con così tanta convinzione ha cambiato la mia mentalità. ...

Mourinho : “I giornalisti che sanno più di calcio sono quelli italiani” : Intervistato al Forum degli allenatori a Portimao, José Mourinho ha parlato della stampa nei quattro Paesi in cui ha allenato: Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia. Il tecnico portoghese ha avuto spesso confronti con i giornalisti e, alle domande del Press Club National Sports, ha risposto così: “I giornalisti che, a mio parere, sanno di più di calcio sono gli italiani. Vogliono conoscere e capire il calcio. Per me si stanno ...

Manchester United - Mourinho contro Pogba : 'Sua eccellenza voleva andarsene in Rolls Royce' : A distanza di mesi dall'addio al Manchester United, José Mourinho torna a parlare di quella che probabilmente è stata la causa scatenante del divorzio con i Red Devils, oltre che agli scarsi risultati:...

Mourinho : “Allenare in Germania? Perché no - vedremo…” : Ospite del Forum degli allenatori portoghesi a Portimao, Jose’ Mourinho non esclude la pista tedesca per il suo futuro: “La Germania? E’ un Paese dove non ho mai allenato. Perche’ no, vedremo…“. Lo Special One e’ stato accostato anche al Bayern Monaco, ipotesi che il diretto interessato, seppure senza riferimenti espliciti, non esclude. “Mi piacerebbe vincere una terza Champions con un terzo ...

Mourinho attacca Klopp e Pochettino : “Se non vinci niente…” : Intervistato ai microfoni di ‘BeIn Sports’, José Mourinho si scaglia contro gli allenatori di Liverpool e Tottenham, criticandoli per la loro filosofia di gioco. Lo Special One, in particolare contesta ai due il fatto di pensare solo all’estetica del gioco e non a vincere titoli: “Io ho vinto titoli ovunque sono stato e non posso fuggire dalla mia mentalità. Ad alcuni allenatori piace vendere l’idea di una ...

Ibrahimovic : “Gli ex United che criticano Mourinho? Trovino lavoro” : Ibrahimovic – Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare e, come sempre, non lo fa mai in modo banale. Questa volta l’attaccante svedese ha voluto prendere le parti di Jose Mourinho, ex allenatore del Manchester United bersagliato negli ultimi tempi dagli ex giocatori dei Red Devils attualmente opinionisti televisivi. Nell’intervista rilasciata al “Mirror”, in cui ha […] L'articolo Ibrahimovic: “Gli ex ...