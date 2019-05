ansa

(Di sabato 4 maggio 2019)nella notte durante unatra clienti in un pub di. Un uomo di 50 anni è statoda un colpo all'addome e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di ...

iconanews : Ostia, spari in un pub durante una lite. In ospedale uomo di 50 anni - GiaPettinelli : Lite e spari in un pub a Ostia, un ferito - Cronaca - ANSA - BlitzQuotidiano : Ostia, spari durante una lite in un pub: un ferito, non grave -